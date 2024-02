Rafa Justus faz cirurgia plástica e relata perrengue: ‘celular não me reconhece’

Após se submeter a uma cirurgia no último sábado (10), Rafaella Justus, 14, compartilhou nas redes sociais como estão sendo seus dias de pós-operatório. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus operou o nariz e contou que está passando por um “perrengue chique” durante a recuperação.

Rafa compartilhou que passou por uma cirurgia de correção de septo e “aproveitou” para fazer uma rinoplastia, ou seja, uma cirurgia plástica que esculpe o nariz. Os dois procedimentos são comumente realizados juntos. No Instagram, ela disse estar bem e sob os cuidados de sua mãe.

Ela também relatou o “perrengue chique” que está passando no pós-operatório. “O meu ‘Face ID (reconhecimento facial) não me reconhece com o esparadrapo e micropore para abrir o celular”, contou, descontraída.

Até o momento, as mensagens são em texto e a adolescente não aparece em fotos ou vídeos. Na última sexta-feira (9), antes de a cirurgia acontecer, ela deixou uma mensagem para sua irmã, Fabiana Justus, que enfrenta tratamento de câncer: “Você é tão forte, e eu me orgulho tanto disso! Você está maravilhosa! Rumo a cura”, escreveu ela.