Rael reúne Mano Brown e Emicida e faz história no Lollapalooza Brasil

“É o meu festival dentro do Lollapalooza”. Assim Rael antecipava o que estava por vir no #Raelpalooza. Em sua primeira apresentação solo no evento, o cantor e compositor subiu ao palco Alternativo no domingo, 24 de março, e apresentou um espetáculo que representou também o seu retorno a Interlagos, na zona sul, região da cidade em que cresceu.

O rapper paulista passeou pelas suas mais de duas décadas de carreira, entoando sucessos como “Aurora Boreal” e “Envolvidão”, e mostrou porque é um dos nomes mais respeitados por diferentes gerações do rap e da música brasileira. Junto de sua banda, ele homenageou cantores importantes na sua trajetória, como Djavan e Bob Marley, e ainda contou com a participação de Emicida e Mano Brown. #Raelpalooza, não à toa, foi eleita como uma das performances de destaque no festival pelo Uol. “Rael ampliou a diversidade musical, passeando por vários gêneros e, durante uma hora, mostrou que é um vocalista com muitos recursos”, escreveu Thiago Ney.

Dividido em três momentos, o show teve um repertório baseado na pluralidade de Rael, que consegue facilmente mesclar a divisão rítmica e estética sonora do rap com outros gêneros. A primeira parte foi embalada pela temática ‘amor em diversas formas’, com singles como “Flor de Aruanda” e “Tudo vai Passar”. Na sequência, o artista brindou a importância da ancestralidade, da resistência e do legado com canções como “O hip hop é foda pt. 2” e “Levanta e Anda”, com participação de Emicida; e “Eu te proponho” e “Vida loka pt. 1”, com Mano Brown. Para finalizar, a música “Sempre” — presente na tracklist do seu último álbum Capim Cidreira —, trouxe uma mensagem sobre a importância do amor próprio e da saúde emocional.

Para o show, Rael apostou no formato multiplataforma. A performance histórica do cantor, que contou com transmissão pelo Globoplay e canal BIS, deixou marcas relevantes e alcançou cerca de 400 mil pessoas no final de semana da apresentação. Com mais de 122 mil impressões no X (antigo Twitter), o artista alcançou a oitava posição nos trending topics da plataforma, ficando entre os assuntos mais comentados do domingo.

Produzido pela Laboratório Fantasma, com assinatura do empresário Evandro Fióti e direção musical de Daniel Ganjaman, o espetáculo teve o conceito visual co-criado pela LAB Fantasma em parceria com o Studio Curva e elevou a experiência, transportando o público para um mundo de conexão profunda com a natureza e a cultura.

#Raelpalooza provocou uma catarse afetiva e espiritual, conectando a audiência à sonoridade e pluralidade criativa que são marca dos mais de 20 anos de trajetória de Rael.

SET LIST

ATO I

Intro (Homem plural)

Flor de aruanda

Tudo vai passar

Ela me faz

Aurora boreal

Linha do equador

Ser feliz

Rouxinol + Stir it up

Envolvidão

ATO II

O hip hop é foda pt. 2 (Emicida)

Levanta e anda (Emicida)

Quem tem fé

Eu te proponho (Mano Brown)

Vida loka pt. 1 (Mano Brown)

FIM

Sempre

FICHA TÉCNICA

Artista: RAEL

Show: #RAELPALOOZA

Direção geral: Evandro Fióti

Direção musical: Daniel Ganjaman

Direção criativa: Evandro Fióti

Pesquisa e Conceito criativo: Evandro Fióti, Lucas Xavier e Gregori Palavre

Conteúdos visuais: Studio Curva

Direção artística: Rael & Evandro

Gerente de produção: Raissa Fumagalli

Coordenação de produção: Dinho

Produção executiva: Raissa Fumagalli, Dinho e Evandro Fióti

Produção artística: Dinho & Laura Freitas

Direção Técnica: Gê Braz

Light Designer: Edu Silva

Técnico de monitor: Everton Camelo

Técnico de P.A: Nivaldo Costa

Técnico de transmissão: Marcelinho Ferraz

Rodies: Vinícius Teixeira e Henrique Leibholz “Chico”

VJs: Artur Carratu e Vitor Gramani

Gerente de marketing: Gregori Palavre

Coordenadora de marketing: Ana Pascoaletto

Analista de estratégia e mídias sociais: Caio Camillo

PR: Carol Pascoal, Stéphanie Durante, Thaís Huguenin e Isabela D’Avila (Trovoa Comunicação)

Cobertura e mídias: Bruno Trindade, Caroline Steinhorst e Jonathan Mello (B+Ca)

Equipe jurídica: Guta Braga, Guilherme Nunes, Tiago Barbosa e Carolina Cardoso

Equipe financeira: Kleber Almeida, Nayara Filadoro, Tainara Nkiruka, Tiago Freire e Wanderley Pires

Equipe comercial: Carlos Pereira (Cabé), Ste Jambo e Luan Granello

Gente & Gestão: Tiago Freire, Aline Silva e Raquel Santos

Equipe Merchan: Fernanda Filgueiras, Elimar “Nouve”, Franciel Castilho “Tininho”, Antonia Ferreira “Toninha”, Luis Mendonça