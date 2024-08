Rael leva show Voz e Violão para o Festival Palco Brasil, em São Paulo

Após uma performance bastante elogiada no último Lollapalooza (eleita como um dos destaques do festival pelo Uol), o cantor e compositor Rael – reconhecido como “Melhor Cantor de Pop/ Rock/ Reggae/ Hip Hop/ Funk” pelo Prêmio da Música Brasileira em 2017 – se prepara, agora, para apresentar o show Voz e Violão no Festival Palco Brasil, em São Paulo, no dia 1 de setembro (domingo). O evento, que celebra os 35 anos da Caixa Cultural, será gratuito.

“É um show intimista”, explica Rael, que adiciona: “Assim consigo ouvir mais as pessoas e fico muito à vontade, me sinto em casa. Curto muito fazer esse formato”. O setlist reúne obras de seus renomados trabalhos Capim-Cidreira (2019), Coisas do Meu Imaginário (2016), Ainda bem que Eu Segui as Batidas do Meu Coração (2013), Diversoficando (2014), além do lançamento de 2023, “Vem com Tudo”, single em conjunto com Gloria Groove, responsável por abrir os caminhos para o novo álbum do artista, previsto para este ano.

Além de faixas autorais, o cantor traz para o repertório algumas composições de outros artistas da música brasileira e internacional, que são suas inspirações. “É um show sobre a minha carreira, com canções de álbuns meus, mas eu consigo passear por outros artistas, coloco as minhas influências”, finaliza.

SERVIÇO

Rael @Festival Palco Brasil

Data: 1 de setembro de 2024 (domingo)

Horário do show: 19h

Local: Caixa Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111 – Centro Histórico de São Paulo – São Paulo/SP

Entrada gratuita