Rael leva show Voz e Violão para Casa Natura, em São Paulo

Após uma performance bastante elogiada no último Lollapalooza (eleita como um dos destaques do festival pelo Uol), o cantor e compositor Rael – reconhecido como “Melhor Cantor de Pop /Rock/ Reggae/ Hip Hop/ Funk” pelo Prêmio da Música Brasileira em 2017 – se prepara, agora, para apresentar o show Voz e Violão na Casa Natura, em São Paulo, no dia 08 de junho (sábado). Os ingressos já estão disponíveis.

“O show na Casa Natura já é algo emblemático, é uma coisa que as pessoas já esperam, elas se sentem bem à vontade e eu também. É uma apresentação voz e violão, em que tenho a liberdade de explorar mais as músicas, cantar covers e tudo mais. E, apesar de ser temático, não precisa estar namorando para colar. Qualquer um pode entrar na onda ali com a gente. Vamos fazer várias love songs e coisas novas também. Disco novo está vindo, talvez a gente dê alguns spoilers”.

Além das love songs, o setlist reúne obras de seus renomados trabalhos Capim-Cidreira (2019), Coisas do Meu Imaginário (2016), Ainda bem que Eu Segui as Batidas do Meu Coração (2013), Diversoficando (2014), além de lançamentos que abrem os caminhos para o novo álbum do artista, previsto para este ano.

SERVIÇO

Rael @ São Paulo

Data: 8 de junho de 2024 (sábado)

Horário: Abertura da casa: 20h30 | Início do Show: 22h

Endereço: Casa Natura Musical – Rua Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros – São Paulo/SP

Valores:

Pista – 1º lote: R$ 40,00 (meia entrada) | R$ 80,00 (inteira)

Pista – 2º lote: R$ 50,00 (meia entrada) | R$ 100,00 (inteira)

Pista – 3º lote: R$ 60,00 (meia entrada) | R$ 120,00 (inteira)

Pista – 4º lote: R$ 70,00 (meia entrada) | R$ 140,00 (inteira)

Bistrô superior: R$ 100,00 (meia entrada) | R$ 200,00 (inteira)

Camarote: R$ 130,00 (meia entrada) | R$ 260,00 (inteira)

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/93839/d/255434