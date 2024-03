Rael celebra carreira e pluralidade musical em sua primeira apresentação solo no Lollapalooza

Extraordinariamente incomum. Com raízes fincadas no hip hop, Rael transcende fronteiras musicais ao agregar harmonias e melodias em fusões de rap, reggae, MPB e pop de forma autêntica e cativante. O artista se destaca como um dos cantores mais plurais da música brasileira contemporânea e sua versatilidade artística se consolida através de diferentes projetos de sucesso, como os hits “Envolvidão” e “Ela Me Faz”, acumulando mais de 700 milhões de plays nas plataformas digitais.

Para o Lollapalooza Brasil, Rael prepara um espetáculo (carinhosamente apelidado de #Raelpalooza) que revisita os seus mais de 20 anos de carreira e tem o amor, a ancestralidade e o bem-estar como protagonistas. Nesta performance, que será sua primeira solo no festival, Rael contará com a presença de dois ícones da música brasileira que foram essenciais na sua trajetória: Emicida e Mano Brown. O cantor se apresenta no dia 24 de março (domingo), às 16h40, no Palco Alternativo. Ainda há ingressos disponíveis.

Vários são os motivos que fazem deste show o mais importante da carreira de Rael, mas o principal deles tem a ver com nostalgia. “Vai ser muito simbólico cantar no Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos, no bairro onde eu nasci e tive muitas das minhas vivências”, afirma o artista, que começou sua carreira organizando batalhas de rap na região. “Esse show sintetiza um pouco a minha história com a música, vai mostrar a pluralidade do meu trabalho. E vou poder celebrar esse momento com os meus amigos Mano Brown e Emicida, a gente vai tirar essa onda lá”, completa.

Reconhecido como um dos nomes mais respeitados por diferentes gerações do rap e da música brasileira, o paulistano Rael possui cinco álbuns, um EP e mais de 100 participações especiais que vão de Emicida a Melim, colecionando conquistas como a categoria de melhor cantor no Prêmio de Música Brasileira em 2017, e duas indicações ao Grammy Latino.

O espetáculo é uma produção da Laboratório Fantasma, assinada pelo empresário Evandro Fióti, e com direção musical de Daniel Ganjaman — reconhecido como um dos produtores musicais mais relevantes do setor. “Queremos que as pessoas se sintam parte e elemento da natureza. A música do Rael, sobretudo a partir da sua personalidade afetiva e cativante, tem o potencial de fazer as pessoas olharem para si; e a partir do amor, verem a sua grandeza para enfrentar os desafios atuais na nossa sociedade”, sintetiza Fióti, que completa: “como disse Bell Hooks: ‘no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação’. É isso que o Rael vem fazendo com sua música e esse é o sentimento que queremos levar para esse show especial no Lollapalooza. Foi ali na Zona Sul que o Rael organizou junto com outros amigos a Rinha dos MCs e, agora, nós voltamos para essa mesma região para ele entregar um dos seus espetáculos mais especiais. É uma honra fazer parte deste momento, quem viver essa tarde sairá desse show com espírito recarregado de energias positivas”.

Já o conceito visual do espetáculo é uma co-criação da LAB Fantasma com Studio Curva, que usará a tecnologia para conseguir transmitir um ambiente que promete levar o público a se aprofundar nas raízes afro-brasileiras. Explorando os temas da ancestralidade, amor e os símbolos das religiões de matriz africana, as composições visuais do Studio Curva irão complementar a performance de Rael, adicionando camadas de significado e beleza visual ao espetáculo. Cada elemento visual foi cuidadosamente criado para ressoar com a mensagem e a energia transmitida pela música e pelas letras de Rael. Esta colaboração promete elevar ainda mais a experiência do público, transportando-o para um mundo de conexão profunda com a natureza e a cultura, enquanto celebra a riqueza e a diversidade das tradições africanas.

Mais que um show, o #Raelpalooza é um convite para todos se conectarem com a energia do Rael, um show no melhor estilo Rael. Uma celebração do amor pela música, com um repertório que ressalta a trajetória do artista e carrega o poder transformador do acolhimento que impactará de maneira positiva cada um que participar desse encontro único no próximo domingo.

SERVIÇO

Rael @ Lollapalooza Brasil 2024

Data: 24 de março (domingo)

Horário: 16h40

Local: Autódromo de Interlagos – Palco Alternativo

Link de vendas: https://www.ticketmaster.com.br/event/lollapaloozabr