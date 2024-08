Radio Taxi se apresenta no Blue Note em São Paulo

A banda Rádio Táxi celebra 40 anos de história no palco do Blue Note em São Paulo no próximo dia 30 de agosto, em uma noite inesquecível e promete levar o público a uma viagem musical repleta de hits inesquecíveis.

No repertório podemos destacar as faixas: “Eva”, “Coisas de Casal”, “Dentro do Coração”, “Garota Dourada”, “Um amor de Verão”, “Rádio Ligado”,”Quero que Vá Tudo pro Inferno” e “Sanduíche de Coração”.

Prepare-se para reviver momentos marcantes da música brasileira e cantar junto com os clássicos que embalaram gerações. Essa é uma oportunidade imperdível para os fãs celebrarem quatro décadas de música com a banda que marcou época.

Serviço

Data: 30 de agosto de 2024

Horário: 20h (abertura da casa às 19h)

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Classificação etária: 18 anos (menores acompanhados dos pais ou tutores legais)

Ingressos disponíveis na Eventim

Lembrando que a Eventim e o Blue Note não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não oficiais.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira em https://www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

LOCAL: Blue Note – São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 2073, 2° andar – Consolação, São Paulo/SP

FUNCIONAMENTO: Térreo — das 10h às 18h (seg a sáb)

2º andar — das 18h às 23h (apenas em dias de show)