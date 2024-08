Rádio Táxi e Roupa Nova em Juiz de Fora

No próximo 03 de agosto a banda Rádio Táxi leva seu repertório de sucessos para o ginásio municipal em Juiz de Fora e promete uma noite inesquecível para seus fãs.

O Rádio Táxi surgiu no início da década de 80, formada por ex-integrantes do Tutti Frutti, banda de apoio da Rita Lee e do grupo Secos & Molhados, e logo despontou no cenário brasileiro. Entre seus grandes sucessos, podemos destacar no repertório hits que marcaram gerações, entre eles: “Eva”, “Garota Dourada”, “Coisas de Casal”, “Dentro do Coração”, “Um Amor de Verão”, “Sanduíche de Coração”, “Você se Esconde”, “Com o Rádio Ligado”, entre outros. A formação atual conta com Gel Fernandes (baterista), Betto Luck (vocalista principal), Miltinho Romero (guitarra), Flávio Fernandes (teclados) e Fabio Zaganin (baixo).

Prepare-se para reviver momentos especiais e celebrar a música que nos conecta. A combinação da voz envolvente do vocalista com a energia contagiante da banda criará uma atmosfera única.

Para saber mais acesse:

Instagram: @bandaradiotaxi

Facebook: @bandaradiotaxi

Banda Radio Taxi

Ginásio Municipal

Data: 03.08.24

Horário: 19h

Classificação: 18 anos

https://www.ingressodigital.com/evento/10950/Roupa_Nova_e_Radio_Taxi