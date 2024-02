Rádio Nacional comemora os 65 anos de Zeca Pagodinho com especial

Para celebrar os 65 anos do sambista Zeca Pagodinho, exatamente na data de aniversário do artista, que também completa quatro décadas de carreira, a Rádio Nacional apresenta uma produção com clássicos do repertório do astro, histórias sobre passagens marcantes da trajetória assim como depoimentos dele e de outros músicos neste domingo (4), ao meio-dia. O bamba está em turnê pelo país com um show e ainda realiza a gravação de um DVD para festejar a efeméride.

O especial da emissora pública reúne sucessos da obra do cantor e compositor que embalam as rodas de samba. A seleção de hits do gênero inclui as canções “Deixa a vida me levar”, “Camarão que dorme a onda leva”, “Bagaço da laranja”, “Caviar”, “Não sou mais disso”, “Água da minha sede”, “Casal sem vergonha” e “Vida da minha vida”.

A homenagem produzida pela Rádio Nacional reúne depoimentos do sambista Mauro Diniz, filho de Monarco, sobre a amizade com Zeca Pagodinho, o convívio e a afinidade de ambos com o samba de raiz. O programa ainda traz uma fala do sobrinho Renato Milagres sobre a importância de tio no incentivo da sua trajetória musical.

Origem do nome artístico e relação com Beth Carvalho

A faixa temática ainda resgata trechos de uma entrevista de Zeca Pagodinho para Diogo Nogueira no Samba na Gamboa, programa apresentado pelo filho de João Nogueira na TV Brasil, em 2018. No conteúdo exclusivo, o bamba explica a origem do apelido e recorda momentos de sua infância.

A atração valoriza a identificação do artista com o subúrbio carioca. Também ressalta como ele foi descoberto pela madrinha Beth Carvalho nas rodas de samba do Cacique de Ramos com o Fundo de Quintal. O especial também aponta os principais álbuns da discografia de Zeca Pagodinho.

Com uma hora de duração, a homenagem preparada pela equipe da Rádio Nacional é apresentada por Dylan Araújo. A produção e o roteiro são de Cezar Faccioli. O programa tem trabalhos técnicos de Lucas Alexandre, Rafael Espíndola e Vinícius Sampaio. A coordenação é de Cynthia Cruz.

Além de acompanhar os especiais da emissora pelo rádio, o ouvinte ainda pode conferir a programação no site da Nacional e no app Rádios EBC. A produção sobre a vida e a obra de Zeca Pagodinho foi realizada com o vasto material de acervo mantido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Serviço

Zeca Pagodinho – 65 anos – domingo, dia 4/2, ao meio-dia, na Rádio Nacional