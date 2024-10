Rádio Bandeirantes entrevista sobrevivente da tragédia dos Andes, ocorrida há 52 anos 

O programa Antenados, apresentado pelo jornalista Danilo Gobatto na Rádio Bandeirantes, leva ao ar neste sábado (12), às 22h, uma entrevista exclusiva com Antonio Vizintín, sobrevivente de um dos mais famosos acidentes aéreos da história.

Há 52 anos, em 13 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia saía de Montevidéu para Santiago, no Chile, transportando o time de rúgbi Old Christians Club, além de amigos e familiares. Quando estavam próximo ao destino, o copiloto, tenente-coronel Dante Lagurara, pediu permissão para aterrissar no aeroporto da capital chilena e iniciou a descida. Entretanto, ele e o piloto, o coronel Julio Cesár Ferradas, identificaram erroneamente a posição em que estavam, o que resultou em uma brusca descida até o vale no alto das montanhas dos Andes, inicialmente matando 12 das 45 pessoas.

Vizintín, que estava a bordo com seus companheiros de equipe, descreve os momentos antes e depois do ocorrido. Ele relata como, após a queda, os viajantes enfrentaram temperaturas abaixo de zero, nevascas, escassez de alimentos e suprimentos médicos, usando os destroços da aeronave como abrigo, transformando bagagens em paredes e capas de assentos em cobertores.

Dizendo não acreditar em milagres, o uruguaio relembra com alegria o instante em que soube, por meio de um rádio improvisado, que ele e seus 16 colegas seriam resgatados após 72 dias lutando por suas vidas nas montanhas geladas. “Na realidade, isso serviu para confirmar que não foi um milagre – como dizem agora que foi ‘o milagre dos Andes’. Na verdade, foi o ser humano combatendo a adversidade, mostrando sua capacidade de superação”.

O acontecimento serviu de referência para diversos filmes, livros e séries – e até a criação de um local em homenagem aos passageiros em Montevidéu, no Uruguai, o “Museu dos Andes”. A obra mais recente é “A Sociedade da Neve”, uma produção da Netflix indicada ao Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Maquiagem, que retrata desde o embarque até a hora em que eles foram salvos e retornaram a seu país.

A entrevista será transmitida neste sábado, às 22h pela Rádio Bandeirantes, com reprise no domingo (13), às 23h. Também é possível assistir pelo canal oficial da rádio no YouTube ou no aplicativo Bandplay.