Racha na rodovia Bandeirantes termina em morte e prisão de dois suspeitos

Na madrugada desta quinta-feira (9), um grave acidente envolvendo um veículo Audi e um Subaru resultou na morte de um jovem de 25 anos na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), próximo a Cajamar, no sentido São Paulo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o incidente ocorreu por volta das 1h30 no km 40 da rodovia, quando motoristas de carros de luxo estariam supostamente participando de um racha. Além do falecimento do jovem, duas outras pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado leve e outra com ferimentos moderados.

Dois homens, ambos com 25 anos, foram detidos em flagrante após o acidente. Outras três pessoas, com idades variando entre 24 e 29 anos, estão sob investigação por seu envolvimento na corrida que levou à tragédia, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com relatos dos policiais militares rodoviários que atenderam a ocorrência, diversos veículos estavam circulando em alta velocidade na rodovia. O acidente ocorreu quando um Audi tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu com a lateral do Subaru, que perdeu o controle e bateu contra a defensa metálica antes de capotar no canteiro central.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o Audi envolvido no acidente estava sendo seguido por outros dois veículos da mesma marca e um Porsche no momento da colisão.

As equipes da concessionária responsável pela rodovia prestaram os primeiros socorros. Um dos passageiros do Subaru foi transportado para o Hospital São Vicente em Jundiaí, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 3h da manhã. O motorista e outro passageiro do Subaru foram levados ao hospital municipal de Cajamar.

Todos os motoristas envolvidos possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e se submeteram ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para a presença de álcool. Os veículos foram apreendidos, assim como os celulares dos suspeitos para possíveis investigações futuras.

Os motoristas negaram qualquer participação em uma disputa de velocidade durante o acidente, segundo informações da Polícia Rodoviária. O acidente gerou um congestionamento superior a 2 km na rodovia.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cajamar com as seguintes acusações: participar de corrida automobilística em via pública; homicídio culposo na direção de veículo automotor; lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e colisão. O delegado responsável pelo caso solicitou perícia e pediu a conversão da prisão em flagrante para preventiva. Além disso, ele requeriu a suspensão das habilitações dos indiciados e investigados junto à Justiça.

A identidade dos indivíduos presos e investigados ainda não foi divulgada pelas autoridades competentes.