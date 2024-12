R$600 milhões: como as franquias podem ampliar o prêmio da Mega da Virada e valorizar ainda mais o patrimônio?

O tradicional sorteio de fim de ano, a Mega da Virada 2024, pode transformar a vida de seus ganhadores com o maior prêmio da história da loteria da Caixa Econômica Federal: R$ 600 milhões. Essa última esperança de mudança de vida pelo caminho da sorte desperta o sonho de milhões de brasileiros. Mais do que quitar dívidas e realizar desejos pessoais, o montante pode ser a porta de entrada para quem almeja empreender.



O setor de franquias no Brasil segue em constante crescimento e expansão. Dados da pesquisa de desempenho da ABF (Associação Brasileira de Franchising) reforçam essa tendência, indicando um aumento expressivo de 15,8% no faturamento do primeiro semestre de 2024, passando de R$ 105,107 bilhões para R$ 121,766 bilhões, em comparação ao mesmo período de 2023.



Investir no próprio negócio tem se mostrado uma alternativa atraente para muitos ganhadores, com o franchising, que se destaca como uma opção segura e lucrativa. Esse modelo de negócio permite que o valor conquistado se multiplique ao longo do tempo. Assim, a Mega da Virada não simboliza apenas o sonho da sorte grande, mas a oportunidade de conquistar autonomia financeira e empreender com mais segurança. Para iniciar 2025 com o pé direito, veja negócios, de segmentos variados, para investir com a bolada do prêmio.

5àsec – Especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis, por meio de um sistema de limpeza de qualidade, que utiliza equipamentos e produtos de alta tecnologia em seus serviços, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma lavanderia inteligente. Seus diferenciais estão centrados no atendimento ao cliente e nos serviços especializados, como: a revitalização das cores das roupas; o processo de engomar, que conserva as roupas como recém passadas; a impermeabilização, que evita incrustações de manchas, e o tratamento especial em couro, que o hidrata e rejuvenesce. A 5àsec é a maior rede de lavanderias do Brasil, com mais de 580 pontos de venda em todo o território brasileiro. Atualmente, oferece diferentes formatos de franquias, com investimentos que partem de R$ 165 mil. O faturamento médio mensal varia de acordo com a operação, sendo faturar até R$ 85 mil por mês.

Água Doce Sabores do Brasil – Os restaurantes da Água Doce são destino para famílias e grupos de amigos que buscam fazer de almoços, jantares, happy hours e confraternizações variadas um momento especial de entretenimento. O cardápio é extenso, repleto de delícias da culinária brasileira servidas em fartas porções e pratos. Além do extenso menu de cachaças e drinques, a casa é reconhecida pelo melhor Escondidinho do País, presente nas versões tradicional (carne de sol), camarão, frango e bacalhau, além das versões vegetarianas de palmito e alho-poró. Explorando o conceito rústico, os restaurantes proporcionam espaço aconchegante aos clientes, com música ao vivo e espaço kids, mais conhecido como Doce Cantinho. Atualmente, são 80 unidades em sete estados, a rede conta com três modelos de negócios, com investimentos a partir de R$ 460 mil. Já o faturamento médio mensal é de até R$ 250 mil, dependendo do formato escolhido.

Calçados Bibi – A marca é pioneira e líder em desenvolver produtos a partir de pesquisas e estudos científicos. Conquistou reconhecimento do setor a partir do desenvolvimento dos calçados atóxicos, fisiológicos e da tecnologia da exclusiva palmilha Fisioflex Bibi, que proporciona a sensação de andar descalço. Com fábricas em Parobé (RS) e em Cruz das Almas (BA), produz mais de 2,6 milhões de pares/peças ao ano. Presente em mais de 60 países nos cinco continentes, no Brasil está em 3 mil pontos de venda multimarcas, além do e-commerce e de uma rede de franquias com mais de 150 lojas. A empresa é a primeira calçadista certificada pelo Selo Diamante de Sustentabilidade, que atesta o compromisso com as iniciativas nos processos industriais, bem como o desenvolvimento de ações em sintonia com os pilares estabelecidos pelo programa de Origem Sustentável: Ambiental, Econômico, Cultural e Social. A Bibi oferece um modelo de negócio destinado para shopping center. O formato possui investimento a partir de R$ 400 mil e faturamento médio mensal de até R$ 160 mil.

Casa do Celular – Trazendo o sonho de seu fundador Darlan Almeida, a Casa do Celular é uma grande marca com 20 anos no mercado e cerca de 250 lojas espalhadas por 24 estados brasileiros. Incluída num dos setores que mais crescem no país, o de Comunicação, Informática e Eletrônicos, a Casa do Celular possui três oportunidades de negócios: lojas de rua, shoppings e quiosques, com investimentos a partir de R$150 mil. Atualmente, a Casa do Celular é referência de mercado na comercialização de celulares, smartphones e tablets para as classes C e D devido a sua política de atendimento premium. O plano da empresa é chegar a mais de 300 lojas até o final de 2025. O faturamento médio mensal é de R$ 100 mil.

Divino Fogão – Desde 1984, o Divino Fogão lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora, servindo o que há de mais saboroso e variado da comida típica da fazenda. Hoje, o Divino Fogão é nacionalmente reconhecido por seus produtos de excelente qualidade e com sabor genuinamente brasileiro. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro. A rede conta hoje com mais de 210 pontos de vendas que incluem as operações em shopping centers e o projeto de dark kitchen, voltado apenas ao sistema delivery. Quem deseja investir em um restaurante da marca, o investimento inicial é a partir de R$ 1 milhão, com faturamento médio mensal de R$ 220 mil.

Ensina Mais Turma da Mônica – Lançada em 2012, a Ensina Mais Turma da Mônica é uma rede de reforço escolar voltada para alunos do ensino fundamental, com foco em português, matemática, inglês e robótica. A metodologia combina a magia dos personagens da Turma da Mônica com recursos tecnológicos, tornando o aprendizado divertido e eficaz. Atualmente, são mais de 90 unidades em operação pelo Brasil. O investimento inicial para se tornar um franqueado é entre R$150 mil a R$250 mil, com prazo de retorno a partir de 12 meses e faturamento médio mensal de R$ 100 mil.

Milon – No mercado desde 2006, a marca é conhecida pela inspiração europeia e estilo clássico, e veste desde bebês até o tamanho 14. Fabricados com tecidos e detalhes exclusivos, os produtos Milon possuem alto valor agregado e excelente custo-benefício. Atualmente, são 114 lojas físicas em operação. O investimento inicial para se tornar um franqueado é de R$ 350 mil, com prazo de retorno a partir de 24 meses, e faturamento médio mensal de R$ 130 mil.

Microlins – Fundada em 1991, a Microlins é uma das maiores redes de educação profissionalizante do Brasil, oferecendo cursos nas áreas de tecnologia, administração, saúde e idiomas. Reconhecida pela qualidade de ensino e pela capacitação de milhões de alunos para o mercado de trabalho, a marca combina tradição e inovação em suas metodologias. Atualmente, são mais de 380 unidades em operação em todo o país. O investimento inicial para se tornar um franqueado é entre R$150 mil a R$250 mil, com prazo de retorno a partir de 12 meses e faturamento médio mensal de R$ 100 mil.

Peça Rara Brechó- Uma das principais marcas do segmento de moda circular e com quase 18 anos de atividade, a rede de franquias dá vida nova e ressignifica além de moda feminina, masculina e infantil, itens de decoração e móveis. A marca que nasceu em Brasília e atualmente com mais de 180 lojas comercializadas por todo o país, tem como propósito um novo estilo de vida, permeado pela sustentabilidade e a responsabilidade social por meio do conceito second hand (uso de 2ª mão), que promove a economia circular e o consumo consciente. O Peça Rara Brechó está em processo de expansão, com meta de chegar a 250 lojas até o final de 2024.

A marca foi lançada em 2007 e deu início à expansão por meio de franquias em 2019. Atualmente são mais de 180 unidades espalhadas por todo o país. O investimento para uma loja de 300m², já incluindo taxa de franquia, showroom e capital de giro, é de R$ 499 mil, em cidades a partir de 150 mil habitantes. Para cidades menores, há a versão pocket do espaço, com 100m², com valor a confirmar. O faturamento médio mensal das lojas é de R$ 194 mil, com lucro médio de 13% e prazo de retorno de 23 meses.

Prepara Cursos – No mercado desde 2004, a marca é reconhecida pela excelência em educação profissionalizante, oferecendo cursos que vão de tecnologia e administração a idiomas, sempre com foco na qualificação para o mercado de trabalho. Com metodologia inovadora e resultados comprovados, os cursos da Prepara possuem alto valor agregado e grande aceitação entre alunos e empresas. Atualmente, são mais de 290 unidades em operação. O investimento inicial para se tornar um franqueado é entre R$150 mil a R$250 mil, com prazo de retorno a partir de 12 meses e faturamento médio mensal de R$ 100 mil.

Mr. Cheney – O Mr. Cheney é uma rede de franquias de cookies tipicamente americanos. Fundada no Brasil em 2005 pelo casal Lindolfo e Elida Paiva, a marca se tornou líder de mercado por meio de sua receita tradicional de cookies americanos, ensinada pelo amigo Jay Cheney, conhecido como “o Cookie Man”, que inspirou o nome da rede. A primeira loja foi inaugurada no bairro da Casa Verde em São Paulo/SP e desde então as franquias começaram a se espalhar por todo o Brasil. Com o diferencial do cookie recém-assado (conceito Fresh Baked), as lojas oferecem uma fornada a cada 20 minutos, espalhando o aroma inconfundível por todo o ambiente. Associada à ABF, a marca possui mais de 80 unidades em operação, em 14 estados brasileiros.

Rede iGUi

A TRATABEM, microfranquia da Rede iGUi fundada em 2012, é pioneira no mercado, oferecendo serviços de tratamento de águas com excelência. Suas soluções incluem manutenção, assistência técnica, reparos e tratamento químico para todos os tipos de piscinas. Com o objetivo de capacitar profissionais credenciados e altamente qualificados, a TRATABEM promove cursos específicos dentro da própria iGUi, garantindo suporte completo aos franqueados e seus colaboradores. O investimento inicial é a partir de R$ 75.000,00 (incluindo taxa de franquia, kit inicial de químicos, acessórios e suporte), com um prazo de retorno de 12 a 18 meses.

Já a iGUi, referência global no setor de piscinas pré-fabricadas, conta com quase 30 anos de mercado e é a mais internacionalizada entre as redes, estando presente em 54 países. Seu portfólio inclui piscinas tradicionais e de alto padrão, desenvolvidas em parceria com a Cerâmica Atlas, com ou sem transparência, em formatos pré-definidos ou sob encomenda. A Rede possui 1.200 unidades no mundo, com 40 fábricas estrategicamente localizadas no Brasil, Argentina, Paraguai, México, Portugal e Estados Unidos, atendendo todos os continentes: Américas, Europa, África, Oriente Médio, Ásia e Oceania. O investimento inicial é a partir de R$ 1 milhão, com prazo de retorno de 36 a 60 meses.

Rockfeller- A Rockfeller Language, rede de ensino de idiomas com sede em Balneário Camboriú e mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil, está em plena expansão e se posiciona na vanguarda da inovação no setor. Pioneira na aplicação de Inteligência Artificial (IA) em sua metodologia de ensino, a marca será a primeira do segmento a adotar recursos de IA de forma integral a partir de 2025. Entre as principais inovações tecnológicas, destacam-se ferramentas como o Atlas, assistente de nivelamento que personaliza a jornada de aprendizado dos alunos, e o Assistente Pedagógico, que oferece suporte individualizado aos docentes. Outras soluções, como o Gerador de Feedbacks, o Personal Teacher e o Practice Buddy, tornam o aprendizado mais dinâmico, interativo e eficiente, potencializando a fluência dos estudantes. Para 2025, a rede projeta a abertura de mais 100 unidades no Brasil e alcançar o faturamento de R$ 78 milhões.



Royal Face- Pioneira em estética, a Royal Face revolucionou o segmento de tratamentos estéticos com o diferencial de oferecer condições facilitadas de pagamento, democratizando o acesso a um atendimento de qualidade, eficiente e humanizado. Fundada em Curitiba, a rede faz parte do Grupo SMZTO e conta com mais de 270 unidades em todo o país, em 220 cidades, tendo como sócios a atriz Flávia Alessandra e o comunicador Otaviano Costa. A Royal Face é associada à Associação Brasileira de Franchising (ABF) e atua desde 2018 no sistema de franquias com dois modelos de negócios: Slim e Premium e com mais de 40 tipos de tratamentos faciais e corporais, com um rápido retorno do investimento inicial. Em 2024, a rede foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui que reforça a busca incessante pela qualidade no atendimento ao cliente. Para 2024, a franquia prevê crescimento no faturamento de 22% a 25%. Para 2025, a Royal Face pretende abrir mais 60 unidades, especialmente em cidades médias e pequenas nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O faturamento médio mensal é de R$100 mil dependendo do modelo.