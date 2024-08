Quinto lugar para a Bulldog Racing na etapa 5 do Sertões

Mais um dia de destaque para a equipe Bulldog Racing no Sertões 2024. Flávio Lunardi e Fred Budtikevitz levaram a X Ranger preparada pela X Rally à quinta posição na quinta etapa do rally. Um desafio de 434 km (com 414 cronometrados) com formato de laço em torno de Luís Eduardo Magalhães (BA), completando a Maratona, em que apenas os próprios competidores podem fazer a manutenção dos veículos.

Piloto e navegador repetiram a estratégia da véspera, que já havia rendido a sexta posição na quarta etapa: atacar desde o início para avançar na classificação geral. Com um equipamento muito bem acertado, fecharam o percurso desta quarta-feira na segunda posição da categoria Ultimate T1.1.

“Como precisamos buscar tempo, pensamos em acelerar, sem preocupação em poupar o carro. Foi uma especial dura, rápida, mas com trechos de trial e muita areia. Não passamos sustos e o bom resultado veio”, resumiu Lunardi. Ele destacou a evolução da dupla catarinense após uma segunda etapa complicada (que abriu na prática o rally, já que a primeira foi cancelada). E traçou um objetivo para os três dias restantes. “Estávamos em 30°, subimos para 17° e agora estamos em 11° na geral. Temos três etapas para entrar no top-10 e conquistar pelo menos o vice-campeonato na categoria, já que nela estamos em terceiro”.

Nesta quinta-feira (29), o Sertões deixa Luís Eduardo Magalhães para retornar a Formosa (GO). A sexta etapa prevê 634 km, dos quais 218 cronometrados. Pela frente, estradas vicinais, travessias de serra e um trecho sinuoso bastante rápido, que exigirá uma navegação precisa.

O Sertões 2024 começou em Brasília (DF) no dia 23 e retorna à capital federal no dia 31 para consagrar os melhores competidores. Com o prólogo / Super Prime e mais oito etapas, pilotos e navegadores percorrem 3.704 km, passando pelo Distrito Federal, Goiás e Bahia.

32º Sertões

24 de agosto (sábado) Etapa 1

Brasília (DF) a Formosa (GO)

DI: 38 km

SS: 236 km

DF: 253 km

Total: 527 km

25 de agosto (domingo) Etapa 2

Formosa (GO) a Santa Maria da Vitória (BA)

DI: 29 km

SS: 433 km

DF: 208 km

Total: 670 km

26 de agosto (segunda-feira) Etapa 3

Santa Maria da Vitória (BA) a Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 3 km

SS: 336 km

DF: 47 km

Total: 386 km

27 de agosto (terça-feira) Etapa 4

Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 16 km

SS: 263 km

DF: 14 km

Total: 293 km

28 de agosto (quarta-feira) Etapa 5

Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 6 km

SS: 418 km

DF: 10 km

Total: 434 km

29 de agosto (quinta-feira) Etapa 6

Luís Eduardo Magalhães (BA) a Formosa (GO)

DI: 139 km

SS: 218 km

DF: 277 km

Total: 634 km

30 de agosto (sexta-feira) Etapa 7

Formosa (GO)

DI: 85 km

SS: 349 km

DF: 63 km

Total: 497 km

31 de agosto (sábado) Etapa 8

Formosa (GO) a Brasília (DF)

DI: 29 km

SS: 133 km

DF: 101 km

Total: 263 km

