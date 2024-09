“Quinta Maior” estreia em Botafogo com o melhor da MPB

O Musicorum, em Botafogo, tem se notabilizado como a casa da música de qualidade na Zona Sul carioca. Com o sucesso do festival “Soul Jazz Nights”, que acontece aos sábados, às 21h, o espaço, criado pelos sócios Joaquim Dias e Marcelo MDM há apenas seis meses, estreia mais um projeto que promete agitar as noites da cidade. Idealizado e produzido por Luciana Moisakis, o “Quinta Maior” vai abrilhantar as quintas-feiras do local, sempre às 19h, de 5 de setembro a 31 de outubro, com o melhor da MPB em sua diversidade de vozes e ritmos.

A estreia será com a cantora e atriz carioca Cris Maquiné, acompanhada pelo percussionista Tony Karika e o violonista Marlon Mouzer, apresentando clássicos da música brasileira, mesclando Samba, Bossa Nova e outras influências.

Esse projeto pretende abraçar o público que busca uma referência para o happy hour na Zona Sul às quintas-feiras, com vozes e formações consagradas da cena musical carioca. Além disso, mostrar o quanto o espaço é múltiplo, já que também conta com estúdio de alta tecnologia, o que também explica a sonoridade tão elogiada nos shows – conta Luciana Moisakis.

Programação:

Setembro:

Dia 05 – Cris Maquiné Trio

Dia 12 – Gui Guimarães e Tony Karika

Dia 19 – Imyra Chalar in duo

Dia 26 – Rogerio Guimarães Trio

Outubro:

Dia 03- Tuaní em Trio

Dia 10- Piu Machado Trio

Dia 17- Andressa Soterio in Duo

Dia 24- Nadia Maron in Duo

Dia 31- Eliane e Fabiano Salek

Serviço:

Endereço: Rua Farani, 18, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ

Dias e horário: quintas-feiras, de 05 de setembro a 31 de outubro, sempre às 19h

Ingressos: R$ 25, vendas pelo site https://www.sympla.com.br/

Idealização e produção: Luciana Moisakis

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Rede social: https://www.instagram.com/musicorumbar/