Quilombo MemORÍa ganha duas apresentações gratuitas em Santo André 

O potente espetáculo Quilombo MemÓRIa, de André Santos, estreou em 2023 e rendeu a seu autor uma indicação ao prêmio Shell na categoria de melhor dramaturgia. Agora, a peça, dirigida por Eduardo Silva e protagonizada por André Santos e Miriam Lima, ganha duas apresentações gratuitas no Teatro Municipal de Santo André nos dias 03 e 04 de setembro, às 20h, em Santo André, na Grande São Paulo.

A dramaturgia trata essencialmente da questão da ancestralidade a partir de um pilar importante da cultura africana: a oralidade. Por milhares e milhares de anos, povos do continente africano têm transmitido saberes por meio da fala, já que grande parte dos povos são ágrafos.

QUILOMBO pode ter vários significados além de esconderijo, também pode ser agrupamento, aldeia, refúgio, recanto. Já ORI é um termo Yorubá que significa: a mente, a cabeça, a inteligência, a alma orgânica, a essência real do ser, uma intuição espiritual e destino. A memória se perde com o tempo? Pode ser resgatada? Pode ser relembrada?

Quilombo MemORÍa é escrito, dirigido e interpretado por atores negros, que se propoem a criar uma narrativa fantástica que resvala em fundamentos do movimento afrofuturista. Vale ainda dizer que as principais funções criativas do projeto também são exercidas por artistas negros.

Sinopse

No texto, João (André Santos) é um advogado que carrega em si as memórias de muitos momentos com a sua avó, Dona Glória (Miriam Limma), que sofre de Alzheimer e se encontra em risco durante a pandemia do COVID-19. Querendo resgatar sua avó e, com isso, resgatar suas tradições mais ancestrais, ele conduz um “sequestro” para que essas recordações e histórias não se percam.

Serviço

Quilombo MemÓRIa, de André Santos

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Acessibilidades: programa em Braille e fonte ampliada, interpretação em LIBRAS e cartilha atípica

Teatro Municipal de Santo André

Quando: 03 e 04 de setembro, terça e quarta-feira, às 20h

Endereço: Praça IV Centenário, 01 – Centro, Santo André

Ingressos: gratuito