QueroTruck e loja Mercedes-Benz firmam parceria em São Bernardo

A parceria entre a QueroTruck, plataforma de compra e venda de caminhões, peças e implementos rodoviários novos e seminovos e a SelecTrucks, tradicional lojista de caminhões seminovos da Mercedes-Benz e multimarcas, tem como premissa expandir as ofertas no setor, melhorar o atendimento e impulsionar os negócios de veículos leves e pesados. A loja conta com diversas unidades, do Nordeste ao Sudeste do Brasil.

Para visualizar os anúncios da concessionária na plataforma da QueroTruck , os clientes deverão aplicar filtros por localidade: Betim (MG), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Içara (SC), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limeira (SP), Novo Hamburgo (RS), São Bernardo do Campo (SP) e São José dos Pinhais (PR).

O CEO da QueroTruck, Melodivo Teixeira, afirma que os clientes irão se beneficiar de veículos reconhecidos pela durabilidade e pelo desempenho, como os da Mercedes-Benz. “Esperamos aumentar a satisfação dos nossos clientes com mais ofertas de qualidade, gerando um ecossistema genuíno, com muitas vantagens ao segmento de transportes”, destaca.