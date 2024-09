‘Quero inspirar outras pessoas’, diz tricampeão das Paralimpíadas do estado de SP

Hoje, um atleta que ganha medalhas correndo. Amanhã, quem sabe, um cantor de sucesso. Renato Henrique, 20 anos, vive entre dois grandes amores: o esporte e a música. O atleta de Sorocaba competiu neste último fim de semana na segunda etapa dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) e voltou para casa com três ouros na classe T11 (deficientes visuais).

Renato sempre equilibrou muito bem as duas atividades. Os treinos de corrida acontecem às terças e quintas e no tempo restante ele ouve música e canta. “A música entrou antes na minha vida. Eu canto desde os meus 5 anos. O esporte eu conheci mais tarde. Fazia natação, mas meu técnico me convenceu a fazer atletismo. Experimentei várias modalidades, mas onde eu me senti realizado mesmo foi na corrida. Treino desde os 15 anos”, diz Renato.

A versatilidade é um dos pontos fortes do atleta Renato. Ele corre em três provas: 1.500m, 800m e 400m. Na segunda etapa do Paresp, que aconteceu entre quinta-feira (19) e domingo (22), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, não teve quem o parasse. Ao lado do seu guia Luan, Renato venceu nas três provas em que é especialista.

O desempenho avassalador do Paresp, somado ao título brasileiro sub-20, revelam um talento em lapidação, com futuro promissor. Mas Renato não se apega muito aos resultados. Para ele, inspirar, servir de instrumento de transformação na vida de outras pessoas, é mais importante do que conquistar troféus e sonhar com vaga em grandes competições, como as Paralimpíadas.

“Eu vim ao mundo com uma missão, que é impactar a vida de outras pessoas. Quero mostrar que todo mundo é capaz de superar os seus próprios limites, a ser alguém melhor. Se eu conseguir influenciar alguém com o meu propósito, já terá valido a pena. Isso é mais importante do que sonhar em disputar uma Paralimpíada”, explica o paratleta.

Quando não está nas pistas, Renato está dedicado à música. Ele diz que passa 90% do seu tempo curtindo um som ou cantando e projeta um dia fazer faculdade de Música.

“A música é a minha vida. Também componho e escrevo poesias. Já cantei em igreja e teatro, mas para públicos pequenos. Espero um dia viver disso, gravar um CD e acertar o coração das pessoas com as minhas músicas”, conta ele, que é fã do gênero romântico e gosta sempre de ouvir a dupla gospel Daniel & Samuel.