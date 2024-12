O projeto Queremos Férias! toma conta do Sesc Santo André durante os meses de janeiro e fevereiro, transformando a pausa na rotina escolar em um convite para famílias e crianças de todas as idades explorarem a criatividade, os movimentos e a imaginação. Com uma programação rica em atividades que vão de espetáculos de circo e contação de histórias a oficinas e vivências físico-esportivas, a proposta é abraçar o tempo livre com um misto de descobertas e alegria.

Começando pela atividade, Brinca, Bebê! que oferece experiências sensoriais com elementos naturais, indígenas e afro-brasileiros, como argila, pedras e sementes, criando momentos de interação únicos entre bebês e seus acompanhantes. No Espaço de Brincar, crianças de 0 a 6 anos exploram um ambiente que estimula convivência e criatividade, conectando gerações por meio do brincar. Já a Cia. Amoras, com o Oríri, Ere – Brincadeiras Ancestrais, resgata culturas afrodiaspóricas em vivências que integram jogos, músicas, histórias e elementos percussivos, promovendo pertencimento e significado.

Outra proposta é a das Caixas de Curiosidades, onde objetos misteriosos se tornam a porta de entrada para histórias e aventuras criativas, enquanto o Tudo é Circular: Vivência com Tapete Sensorial transforma texturas e formas em uma experiência coletiva inesquecível. E se o desejo é mergulhar na música, a Roda de Música e Brincadeiras Cantadas combina cantigas populares e movimentos corporais, reforçando o vínculo entre os participantes e as melodias que embalam gerações.

A Roda de Música e Brincadeiras Cantadas, conduzida pelo Coletivo Brincá, propõe momentos de interação musical e corporal por meio de cantigas, instrumentos e brincadeiras coletivas, criando um espaço acolhedor para expressão artística e cultural. Já a oficina Tintas da Terra, também com o Coletivo Brincá, conecta as crianças à ancestralidade e à sustentabilidade, permitindo a criação de tintas com pigmentos naturais.

Outras experiências incluem a Ocupação Carrinho de Jogos, com Toca Games, que incentiva habilidades motoras e promove diversão e bem-estar, e as Oficinas de Bonecos Articulados, realizadas pelo Galpão de Bonecos, que convidam os participantes a darem asas à criatividade com peças de papelão e materiais de pintura. Na vivência Em Cores: Tintas Naturais e Argila, elementos naturais se tornam ferramentas para exploração sensorial e artística.

A programação ainda contempla atividades literárias e lúdicas, como as Leiturinhas Aquáticas, combinando leitura e brincadeiras com água, e o Espaço Sensorial Sonoro, inspirado nas composições de Hermeto Pascoal, que valoriza a autonomia na exploração musical. Para quem gosta de histórias, a proposta Entre Páginas – Leitura para Bebês e Crianças transforma livros em portais para mundos imaginários. Já o Brincar e Criar com Elementos Naturais, promovido pela CriaLudis, oferece um espaço rico para exploração com pedras, folhas, conchas e outros materiais.

Com tantas atividades nos diferentes espaços do Sesc Santo André, as férias se transformam em uma celebração do brincar, da convivência e da descoberta. Cada proposta, cuidadosamente pensada, convida as famílias a vivenciarem experiências que mesclam ludicidade, aprendizado e criação de memórias. É uma oportunidade de aproveitar o tempo livre para explorar novas formas de expressão, fortalecer laços afetivos e descobrir pequenos momentos de alegria que podem ser compartilhados. Porque, afinal, férias são para isso: pausar, respirar, brincar e viver histórias que ficarão guardadas na memória e no coração.

Programação:

Oríri, Ere – Brincadeiras Ancestrais

Com Cia. Amoras

Proposta interativa para crianças com brincadeiras, jogos e histórias que exploram culturas africanas e diásporas. As atividades são mediadas por elementos da natureza e percussão, promovendo pertencimento e conexão com a ancestralidade.

De 4 a 19/1, quartas a domingos, das 14h às 18h

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Brincando com os Elementos Naturais

com Coletivo Brincá

Atividades sensoriais para bebês (0 a 3 anos) com elementos naturais como argila, sementes e plantas. As brincadeiras integram fundamentos das culturas indígenas e afro-brasileiras, envolvendo os adultos acompanhantes.

Dia 21/1, terça, das 14h30 às 15h30 e 16h30 às 17h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Inscrição – Grátis

Caixas de Curiosidades

com Coletivo Brincá

Exploração lúdica com objetos e materiais sensoriais organizados em caixas temáticas. As crianças têm a oportunidade de experimentar livremente, estimulando a criatividade e o aprendizado coletivo.

Dia 22/1, quarta, das 14h30 às 15h30 e 16h30 às 17h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Inscrição – Grátis

Tudo é Circular: Vivência com Tapete Sensorial

com Coletivo Brincá

Atividade com tapetes sensoriais para estimular o tato, a coordenação e a interação das crianças com diferentes texturas e materiais. Ideal para bebês e crianças pequenas em contato com a natureza.

Dias 23 e 30/1, quintas, das 14h30 às 15h30 e 16h30 às 17h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Inscrição – Grátis / Grátis / Grátis

Meu Brincar Pode Tudo

com Coletivo Brincá

Propostas lúdicas que incentivam a criatividade e a expressão das crianças, com atividades sensoriais, leitura, música e artes. O objetivo é explorar a imaginação de maneira livre e divertida.

Dias 24 e 28/1, sexta e terça, das 14h30 às 15h30 e 15h30 às 16h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Inscrição – Grátis / Grátis / Grátis

Da Natureza às Tintas

com Coletivo Brincá

Oficina criativa para produzir tintas naturais e explorar suas possibilidades em atividades artísticas. A experiência promove o contato com a terra e materiais orgânicos, conectando crianças à natureza.

Dias 25 e 1/2, sábados, das 14h30 às 16h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Inscrição – Grátis / Grátis / Grátis

Roda de Música e Brincadeiras Cantados

com Coletivo Brincá

Momentos de interação musical e corporal com cantigas, instrumentos e brincadeiras coletivas. A atividade incentiva a expressão artística e cultural das crianças em um ambiente acolhedor.

Dias 26 e 31/1, domingo e sexta, das 14h30 às 16h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Inscrição – Grátis / Grátis / Grátis

Tintas da Terra

com Coletivo Brincá

Oficina para criação de tintas com pigmentos naturais, conectando crianças à ancestralidade e à experimentação artística. As atividades integram arte, sustentabilidade e brincadeiras livres.

Dias 29 e 2/2, quarta e domingo, das 14h30 às 16h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Inscrição – Grátis / Grátis / Grátis

Ocupação Carrinho de Jogos

Com Toca Games

Nesta atividade, crianças poderão desenvolver habilidades como reflexos, coordenação motora fina, equilíbrio e movimentação corporal. Além disso, o ambiente é ideal para momentos de diversão, que auxiliam na redução do estresse e promovem bem-estar geral.

De 4/1 a 2/2, sextas a domingos, das 10h às 18h. Exceto dia 31/1

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Oficinas de Bonecos Articulados

Com Galpão de Bonecos

A partir de um kit com algumas peças de papelão em diferentes formatos, lápis coloridos e giz de cera, será possível colocar a criatividade em prática. O resultado será um boneco articulado divertido e personalizado, para depois brincar e criar muitas histórias.

De 4 a 25/1, sábados, das 14h às 16h

Espaço de Tecnologias e Artes

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Em Cores: Vivência com Tintas Naturais e Argila

Com Corpo no Espaço

Uma exploração sensorial com tintas naturais, frutas, legumes e argila, onde os participantes poderão experimentar diferentes texturas e formas, incentivando a criatividade e a conexão com elementos naturais.

De 8 a 29/1, quartas, das 11h às 12h30

Gramado Superior

Livre – Autoclassificação

Inscrição – Grátis / Grátis / Grátis

Leiturinhas Aquáticas

Com Pé de Brincadeira

Esta vivência que combina leitura e brincadeiras com água, ideal para crianças de 2 a 6 anos e seus responsáveis. O espaço contará com livros de banho, minimundos marinhos e outras propostas lúdicas que unem literatura e interação sensorial.

Dias 10 e 17/1, sextas, das 13h às 18h

Gramado Superior

Livre – Autoclassificação

Grátis

Espaço Sensorial Sonoro

Com Pé de Brincadeira

Inspirada nas composições de Hermeto Pascoal, esta instalação sonora utiliza objetos cotidianos para criar sons únicos. A atividade valoriza a autonomia das crianças na exploração musical, enquanto arte-educadores conduzem rodas interativas.

De 11 a 19/1, sábados e domingos, das 13h às 18h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Entre Páginas – Leitura Para Bebês e Crianças

Com Pé de Brincadeira

Nesta atividade, os livros se transformam em portais para mundos imaginários, com uma instalação lúdica que conecta histórias a objetos do cotidiano. Ao final, crianças poderão registrar suas vivências de maneira criativa.

Dia 16/1, quinta, das 13h às 18h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Brincar e Criar com Elementos Naturais

Com CriaLudis

Espaço que convide e inspire muitas brincadeiras, criações e explorações com diversos elementos naturais, como pedras, madeiras, conchas, penas, folhas, argila, areia, entre outros. Além de proporcionar algo muito valioso: uma emoção estética que se assemelha muito à trazida pela arte, que leva à um bem-estar interno que nutre e encanta.

Dias 24 e 31/1, sextas, das 13h às 18h

Gramado Superior

Livre – Autoclassificação

Grátis

Esconderijos – Instalação Lúdica

Com CriaLudis

Instalação lúdica que remete à temática dos esconderijos, estimulando o faz de conta e a criação de espaços lúdicos para brincadeiras coletivas. Para os bebês, um tapete sensorial garante descobertas instigantes.

Dias 25 e 1/2, sábados, das 13h às 18h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

É de Brincar?

Com CriaLudis

Aqui, convite é brincar e explorar objetos do nosso cotidiano. Nas mãos das crianças esses simples objetos se transformam nos mais ricos e divertidos brinquedos. Com uma boa pitada de imaginação e criatividade, esses objetos-brinquedos possibilitam que os pequenos sejam autores das suas brincadeiras e se aventurem por muitas explorações e faz de conta.

Dias 26 e 2/2, domingos, das 13h às 18h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Leituras com Afeto

Com Cia. Clara Rosa

Mediação de leitura nascida do desejo do brincar de ler, apresentando o livro como um lugar afetivo, íntimo, provocativo, poético e lúdico. A cada leitura o público é convidado decidir coletivamente pela próxima história e estimulado a ler um para o outro.

De 8 a 31/1, quartas e sextas, das 14h às 17h

Biblioteca

Livre – Autoclassificação

Grátis

Oficina de Miniaturas com Material Reciclável

Com Daniela Bontempi, educadora em Tecnologias e Artes

Oficina de criação de miniaturas utilizando materiais recicláveis. A partir de métodos de montagem, acabamento e pintura, para transformar resíduos recicláveis em miniaturas de cenários e mobílias. Com Daniela Bontempi, educadora em tecnologias e artes.

De 9 a 30/1, quintas, das 16h às 18h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.