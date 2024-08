Quer conhecer a história de Silvio Santos e o SBT? Veja dicas de série, filme e livros

O apresentador e empresário Silvio Santos, uma das maiores figuras da televisão brasileira, morreu na madrugada de sábado, aos 93 anos. A vida do comunicador e a trajetória de sua maior criação, o SBT, foram fonte de inspiração para obras no cinema, na televisão, no streaming e na literatura.

Abaixo, veja uma lista de obras essenciais para conhecer Silvio Santos.

SILVIO (2024)

A cinebiografia do apresentador chega aos cinemas brasileiros em setembro. Ela é estrelada por Rodrigo Faro, que interrompeu um hiato de 15 anos sem atuar para interpretar o dono do SBT. O filme tem como ponto de partida o sequestro de sua filha Patrícia Abravanel, em 2001, e os momentos em que o próprio Silvio ficou refém em sua casa.

Estreia nos cinemas em 12 de setembro

O REI DA TV (2022)

Em duas temporadas, a série conta a trajetória de Silvio Santos de sua infância e juventude como camelô no Rio de Janeiro ao seu futuro brilhante na televisão. A atração conta com José Rubens Chachá no papel do apresentador e Leona Cavalli como Íris Abravanel, sua mulher.

Disponível na Disney+

ESPECIAL 40 ANOS DO SBT (2021)

O documentário conta a história da emissora em uma homenagem a seu criador. Encabeçado por Íris e pelas filhas de Silvio, o filme, que foi transmitido no SBT em agosto de 2021, é apresentado por Marília Gabriela e trata dos esforços do apresentador para construir o SBT e seu legado do zero, com atrações icônicas como o Programa Silvio Santos.

Disponível no YouTube

TOPA TUDO POR DINHEIRO: AS MUITAS FACES DO EMPRESÁRIO SILVIO SANTOS

Mauricio Stycer, colunista da Folha, põe o mito de lado para desvendar Senor Abravanel, nome de registro de Silvio Santos. Além de ser o maior apresentador da história da televisão brasileira, o fundador do SBT era também um empresário sagaz que soube fazer alianças políticas durante toda a sua vida.

Ed.: Todavia. R$ 67,90 (256 págs.); R$ 49,90 (ebook)

SILVIO SANTOS: A BIOGRAFIA DEFINITIVA

Marcia Batista e Anna Medeiros desvendam a figura icônica que Silvio Santos se tornou na TV brasileira. A edição já atualizada da biografia publicada em 2017 mostra quem era Silvio quando as câmeras estavam desligadas e sua história até ele se tornar um símbolo do entretenimento.

Ed.: Universo Livros. R$ 51 (272 págs); R$ 24,90 (ebook)

O SONHO SEQUESTRADO: SILVIO SANTOS E A CAMPANHA PRESIDENCIAL DE 1989

Silvio Santos se candidatou para a eleição presidencial de 1989, a primeira após o fim da ditadura militar. Apesar da preocupação entre os seus concorrentes, o registro foi cassado porque o PMB, partido de Silvio, não cumpriu exigências legais. Este livro, escrito pelo então vice de Silvio, Marcondes Gadelha, propõe que houve uma conspiração para impedir a candidatura do apresentador, que seria imbatível nas urnas.

Ed.: Matrix. R$ 38,66 (200 págs.); R$ 29 (ebook)

A FANTÁSTICA HISTÓRIA DE SILVIO SANTOS

A biografia escrita por Adriano Silva conta a história do apresentador, que foi camelô antes de se tornar o dono de uma das maiores redes de televisão do país, com relatos pessoais narrados pelo próprio Silvio.

Ed.: Seoman. R$ 48,90 (224 págs.); R$ 9,90 (ebook)