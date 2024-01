Quenianos e brasileiros na corrida de rua desta quinta-feira, 25 de janeiro

Acontece nesta quinta-feira, 25 de janeiro, a partir das 6h30, o XXVI Troféu Cidade de São Paulo Edmundo Vasconcelos. A corrida e caminhada que abrem as comemorações do aniversário de 470 anos da capital paulistana e tem largada e chegada no Obelisco do Parque Ibirapuera contará com 6500 participantes, incluindo quenianos e brasileiros das mais diversas partes do país.

A retirada dos kits do XXVI Troféu Cidade de São Paulo, evento de caminhada e corrida que abre as comemorações do aniversário da capital, acontece somente no dia 24 de janeiro, das 9h às 20h, no estacionamento do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo (SP), localizado na Rua Borges Lagoa, 1490 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 03266-000, não sendo possível a retirada em outra data nem no dia do evento.

Com modalidades Corrida Especial, Corrida e Caminhada de 6,1K e Corrida de 10K, a prova realizada pela JJS Eventos, empresa do bicampeão da São Silvestre e vencedor de muitos pódios José João da Silva e de Renato José Elias, é uma grande celebração para a cidade.

Novidades para a edição de 2024

Neste ano o Troféu Cidade de São Paulo terá duas novidades. A primeira delas é a ação institucional da SECLIMA (Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo), que tem como Secretário José Renato Nalini que estará presente na largada do evento. Lá será possível entender o Movimento São Paulo Pelo Clima, cujo objetivo é levar a consciência climática a todos os segmentos da sociedade (juventude, pessoa idosa, mulheres, sindicatos, comunidades, empresas, cientistas, religiosos, escolas, universidades, entre outros), com as realizações de seminários, palestras, oficinas, intervenções artísticas, culturais e esportivas.

Sendo assim, ao compor a Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo, de acordo com o Decreto 60.290/2021, a SECLIMA é a responsável pela gestão climática do município de São Paulo, por meio de políticas, planos, programas e ações de mitigação e adaptação. Ela trabalha de forma transversal com diversas secretarias e projetos relacionados à inserção da variável climática no município, sempre com a missão de beneficiar direta ou indiretamente a cidade de São Paulo e seus habitantes.

A segunda novidade é que, ao longo do percurso, a cidade que abriga e recebe tantos visitantes será homenageada com banners de alguns pontos turísticos.

A premiação começará às 7h45 e contará com a participação de autoridades e executivos das empresas apoiadoras.

Informações Gerais

O XXVI Troféu Cidade de São Paulo Hospital Edmundo Vasconcelos tem largada e chegada no Obelisco do Ibirapuera e une 10 mil participantes nas modalidades Corrida Especial, Corrida e Caminhada de 6,1K e Corrida de 10K.

Para esta edição, as premiações serão:

Corrida Especial 10 Km: Troféu para o primeiro colocado masculino e feminino por modalidade (Cadeirantes, Deficiente Visual, Membro Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual);

Corrida 10 Km: Troféu para os cinco primeiros colocados masculinos e femininos Corrida Geral 10 Km e Premiação bruta:

R$ 2.000,00 – Primeiro Lugar Masculino e Feminino

R$ 1.000,00- Segundo Lugar Masculino e Feminino

R$ 800,00 – Terceiro Lugar Masculino e Feminino

R$ 600,00 – Quarto Lugar Masculino e Feminino

R$ 400,00 – Quinto Lugar Masculino e Feminino

Corrida 6,1 Km: Troféu para primeiro colocado masculino e feminino Corrida 6,1 Km

Serviços

XXVI Troféu Cidade de São Paulo

Data: 25/01/2024 (Quinta-Feira-Feriado)

Horário: 6h30

Local: Parque Ibirapuera – Obelisco

6.500 participantes

Medalha alusiva a todos que concluírem a Prova

Camiseta para todos os participantes na retirada do Kit Participação

Cronometragem por chip para a Corrida 10 Km, Especial 10 Km e Corrida 6,1 Km

Retirada do Kit Participação

Data: 24/01/2024 (Quarta-Feira)

Horário: 9h às 20 h

Local: Estacionamento do Hospital Edmundo Vasconcelos

Endereço: R. Borges Lagoa, 1490 – Vila Clementino, São Paulo – SP, 03266-000

Mais informações: https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br