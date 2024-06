Quem são atacantes sub-20 que fazem São Paulo lutar contra assédio europeu

A dupla William Gomes e Henrique Carmo “furou a fila” nas categorias de base: William, que completou 18 anos em março, e Henrique, oito meses mais novo, já treinam entre os profissionais e, casualmente, integram o banco de reservas da equipe de Luis Zubeldía, no São Paulo.

O atacante mais velho já soma cinco partidas em 2024, uma do Paulista, uma da Libertadores, uma da Copa do Brasil e duas do Brasileirão – todas entrando na segunda etapa. A última das chances surgiu na última quarta-feira (19), quando o time tricolor perdeu para o Cuiabá.

Henrique, por outro lado, ainda não estreou nos profissionais, mas foi relacionado em cinco oportunidades: duas com Thiago Carpini e três com o atual técnico do Tricolor.

Os dois receberam propostas da Europa recentemente e viram o São Paulo barrar o assédio. Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, explicou o motivo da recusa e elogiou os atacantes em entrevista ao canal dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

“A gente teve sondagens, e posso citar valores de 7, 8 e 9 milhões de euros (entre R$ 41 milhões e R$ 52 milhões) para atletas como William e Henrique. Foram propostas muito semelhantes. A gente acha que precisamos tê-los e campo e vê-los jogando primeiro para entender o quanto eles podem ter de valorização. Os meninos encantam a todos no dia a dia e nos treinamentos, eles têm futuro brilhante. Temos muita calma neste momento. Não estávamos como estávamos em 2021. No fim de 2022, em 2023 e agora agora, a situação financeira é muito melhor, então dá para ter um pouco mais de calma”, afirmou Carlos Belmonte, ao canal de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

QUEM É WILLIAM GOMES?

Chegou ao São Paulo em 2021, quando tinha 15 anos. Atua majoritariamente como ponta e tem a velocidade como diferencial.

Fez 14 gols em 31 jogos em sua segunda temporada no clube, já defendendo a equipe sub-17.

Estreou nos profissionais em 2023 sob comando de Dorival Júnior — participou de três duelos do Campeonato Brasileiro.

Já atuou em cinco jogos nesta temporada: três vezes sob comando de Carpini e duas com Zubeldía.

QUEM É HENRIQUE CARMO?

Está no São Paulo desde os sete anos e é agenciado por Wagner Ribeiro, um dos mais famosos empresários do ramo.

Foi promovido à equipe sub-20 em 2023, quando tinha apenas 16 anos, após se destacar em torneios estaduais.

No fim do ano passado, subiu aos profissionais ainda sob comando de Dorival Júnior. Nesta temporada, jogou a Copinha e passou a figurar entre os reservas.