“Quem planta, colhe”: criminosos são presos cultivando maconha na zona sul de SP

Na quinta-feira (5), policiais militares do Radiopatrulhamento com Motocicleta (RPM) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados após receberem uma denúncia. A equipe se dirigiu à Rua Savério de Simone, no bairro Jardim Varginha, para averiguar a situação.

No local, uma residência, os policiais fizeram contato com o proprietário, que autorizou a entrada da equipe. Dentro do imóvel, foi encontrado outro indivíduo, de nacionalidade argentina, que tentou se esconder ao avistar os policiais.

Durante a vistoria na casa, os agentes localizaram uma estufa utilizada para o plantio e cultivo da planta Cannabis sativa. O espaço já estava preparado para um novo plantio, com sementes no local.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da Justiça.