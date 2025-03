Quem matou Benjamin em Beleza Fatal? Veja o desfecho do caso

O desfecho da novela Beleza Fatal, que se destacou como a primeira produção original da plataforma Max, foi marcado por reviravoltas dramáticas e revelações surpreendentes. No clímax da trama, a identidade do responsável pela morte do empresário Benjamin, interpretado por Caio Blat, foi finalmente desvendada.

A personagem Sofia, também conhecida como Júlia e vivida por Camila Queiroz, foi a responsável pelo assassinato de Benjamin. Motivada por um desejo de vingança pela morte de sua amiga Cléo, interpretada por Vanessa Giácomo, Sofia elaborou um plano meticuloso para eliminar o empresário. A cena do crime foi cuidadosamente armada para desviar a atenção das autoridades.

No entanto, as investigações policiais não foram suficientes para desvendar a verdade, e Lola, interpretada por Camila Pitanga, acabou sendo injustamente acusada e condenada pelo crime. Essa reviravolta não apenas chocou os fãs da novela, mas também levantou discussões sobre a justiça e a responsabilidade nas narrativas de ficção.

Beleza Fatal chegou ao seu fim nesta sexta-feira, 21 de março, deixando uma marca indelével na história da televisão brasileira. A trama conquistou o público com seu enredo envolvente e personagens complexos, encerrando-se com um desfecho que certamente será lembrado por seus altos níveis de emoção e tensão.