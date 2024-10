Quem é Vini da VL, MC morto a tiros em frente a bar na Grande SP

Morreu na madrugada de segunda-feira (30) o MC Vini da VL, baleado em frente a um bar.

VENDEDOR E MC

O MC tinha 24 anos. Vini da VL, nome artístico de Vinícius Andrade, era natural de Carapicuíba e também morreu na cidade da região metropolitana de São Paulo.

Em entrevista ao Brasil Urgente, um tio que criava Vinícius desde os 3 anos explicou que o sobrinho trabalhava como vendedor em um shopping até às 22h e depois ia para um estúdio gravar as suas músicas.

Em 2020, fez uma parceria com a Kondzilla. “Rotina Diferenciada” foi lançada em maio daquele ano, e o clipe tem 350 mil visualizações no YouTube.

No dia do lançamento, Vini não escondeu a felicidade. “Tô olhando todos os comentários. Gratidão família, um de muitos sonhos realizados”, escreveu nos comentários.

Durante a pandemia, usou as redes para conscientizar os fãs. “É em momentos como esse que precisamos mostrar nossa preocupação”, diz postagem no perfil da equipe do MC.

BALEADO CINCO VEZES

Segundo a polícia, uma discussão foi o motivo do assassinato. Vinícius e o atirador haviam se encontrado em um primeiro estabelecimento, onde a mulher que acompanhava o suspeito cumprimentou Vini com um beijo no rosto. O suspeito se irritou com a interação e deixou o local, diz ao Brasil Urgente o delegado responsável pelo caso.

Suspeito e vítima se reencontraram em outro bar. Lá, tiveram uma discussão e o atirador foi até sua casa buscar uma arma de fogo. Ele retornou e disparou contra Vinícius — o momento do crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O MC chegou a ser encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

O atirador fugiu após o crime e é procurado pela polícia. A prisão temporária dele, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, já foi pedida à Justiça. Segundo o delegado, o atirador não tem passagem pela polícia.