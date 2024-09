Quem é Rodrigo Dourado, que substitui Boninho na chefia dos realities da Globo

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, anunciou nesta sexta-feira (13) sua saída da TV Globo após quatro décadas na emissora, onde era diretor do núcleo de realities shows. Quem assume seu lugar a partir de janeiro é Rodrigo Dourado, que hoje é diretor artístico de programas como Big Brother Brasil e Estrela da Casa.

Dourado saiu do jornalismo e foi para o núcleo chefiado por Boninho em 2002, como editor do BBB. Quando o programa já estava consolidado, ele se tornou diretor, cuidando do conteúdo, da pós-produção e da direção de festas.

A partir do BBB 15, ele foi promovido e passou a ser responsável pela direção geral do programa. Em 2021, mudou mais uma vez de cargo e assumiu a direção artística da atração. Além do BBB, Dourado atuou em realities como No Limite, Fama, Estrelas, The Voice, Hipertensão e O Jogo.

Mais recentemente, participou da criação do programa “Estrela da Casa”, comandado pela apresentadora Ana Clara Lima.

Nas redes sociais, Boninho fez um comunicado agradecendo a Globo pelos anos de trabalho. Dourado ainda não se pronunciou.

“Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia”, escreveu Boninho. “Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação. Ah, TV Globo, eu te amo demais.”