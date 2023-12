Quem é Renato Cariani, influenciador alvo de operação da PF

Alvo de uma operação da Polícia Federal, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da Receita Federal, o influenciador Renato Cariani tem 47 anos e é um dos sócios da Anidrol Produtos para Laboratórios, empresa suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de produtos químicos para fabricação de crack e cocaína.

Além da empresa química, o influenciador também é um dos donos do grupo Supley, que abriga as marcas Max Titanium (suplementos esportivos), Dr. Peanut (alimentos à base de amendoim) e Probiótica (suplementação e nutrição esportiva). As empresas, segundo ele, o permitiram acumular um patrimônio milionário, o qual ele exibe com orgulho nas redes sociais.

“Eu sou sócio de 50% dessa indústria, que é uma indústria farmoquímica. Ela produz princípios ativos de medicamento e tem duas sedes”, disse Cariani em entrevista ao Jota Jota Podcast.

“Juntamente com isso, eu sou sócio do grupo Supley, que compreende a Max Titânio, a Probiótica, e uma marca chamada Dr. Peanut. Sou responsável pelo marketing dessa empresa. Juntamente com isso, eu tenho uma transportadora que transporta produtos de alta periculosidade. São produtos que têm uma alta periculosidade química. Eu tenho as academias que fazem parte do meu plano fitness. E aí eu tenho outras pequenas empresas, produtoras, essas coisas, que são empresas menores”, completou.

Ao programa Primocast, o empresário falou que suas fontes de renda são a indústria, os patrocínios no fitness e três academias e que conseguiu seu primeiro R$ 1 milhão aos 27 anos. “Em 2000, eu saí [de uma pessoa] com um monte de cheque sem fundo para, em 2005, o primeiro milhão.”

Seu lado mais conhecido não é o de empresário, mas sim o de influenciador. Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, ele publica conteúdos diários sobre musculação, dieta e estilo de vida.

Cariani também tem um projeto no Youtube no qual ajuda famosos a emagrecer e ganhar músculos. Entre as pessoas que já passaram pelo projeto estão os apresentadores Danilo Gentili, do SBT, Igor 3K, do Flow Podcast, e Sérgio Sacani, do canal Space Today.

Em suas redes, ele também divulga e promove o fisiculturismo, destacando os atletas patrocinados pelas marcas Max Titanium e Probiótica. Entre eles, destaca-se o vice-campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2023, Ramon Rocha Queiroz, conhecido como Ramon Dino.

Segundo o empresário declara nas redes sociais, sua motivação para entrar na vida fitness veio após sofrer bullying na época de escola. Ele era obeso e viu na musculação um caminho para se tornar mais saudável e forte. Na graduação, optou por três áreas distintas: química -em que ele atua com a empresa Anidrol-, educação física e administração.

Além do esporte e do estilo de vida, Cariani também publica momentos com a família nas redes sociais. Casado com a também influenciadora Tati Cariani, ele tem três filhos e um neto.

Procurado por telefone e mensagem para comentar a operação da Polícia Federal, o influenciador não respondeu.