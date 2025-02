Quem é Peixão, traficante alvo de operação da Polícia Civil e Militar no Rio de Janeiro?

Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido popularmente como Peixão, Alvinho ou Aarão, é considerado o traficante mais procurado do estado do Rio de Janeiro. Aos 37 anos, sua notoriedade se relaciona não apenas com suas atividades criminosas, mas também com a adoção de um discurso de fundamentalismo evangélico que ele utiliza para justificar e fortalecer seu controle sobre diversas comunidades.

Na quarta-feira, 12 de outubro, uma operação conjunta das polícias Civil e Militar do Rio visou a captura de Peixão. Durante a ação, que resultou em um tiroteio, pelo menos três pessoas ficaram feridas. Até o fechamento da reportagem, o traficante permanecia foragido. Informações da Secretaria de Segurança Pública revelaram que um helicóptero da PM foi atingido por dois disparos, levando a um pouso forçado no Comando Naval da Marinha, localizado na Penha.

Peixão consolidou seu domínio nas favelas do Tinta e Dourados, na região de Cordovil, além de exercer influência em duas favelas em Duque de Caxias e uma em Nova Iguaçu. Em 2020, ele começou a se autodenominar evangélico e batizou o conjunto de favelas sob seu controle na zona norte do Rio como “Complexo de Israel”, exigindo que seus aliados se referissem a ele como Aarão. O nome é uma referência ao irmão de Moisés no Antigo Testamento, que desempenhou um papel crucial na libertação dos hebreus do Egito.

Para simbolizar seu poder e influência, Peixão mandou instalar uma estrela de Davi no alto de uma caixa d’água na Cidade Alta. Este símbolo, que representa proteção contra o mal segundo a tradição judaica, é visível a grandes distâncias. Os membros de sua facção utilizam uniformes que imitam os das Forças Armadas israelenses.

Em 2021, as forças policiais descobriram uma mansão associada ao traficante em Parada de Lucas. No muro do quintal dessa propriedade havia uma representação artística que incluía uma parte da cidade de Jerusalém, destacando o Domo da Rocha, um importante santuário islâmico.

Reconhecido por sua abordagem autoritária e vingativa, Peixão impõe seu domínio através do fundamentalismo evangélico, tendo expulso adeptos das religiões afro-brasileiras das áreas sob seu controle. Ele se apresenta nas comunidades como um líder religioso. No ano anterior, foi condenado pela Justiça por ordenar a destruição de templos religiosos afro-brasileiros na Baixada Fluminense; sua defesa recorreu da sentença.

Atualmente, Álvaro Malaquias Santa Rosa enfrenta cinco ordens de prisão em aberto e é alvo de 79 inquéritos e 26 processos judiciais. Apesar dessas pendências legais, nunca foi preso até o momento. Recentemente, foi acusado de terrorismo pela Polícia Civil após supostamente ter ordenado ataques indiscriminados para desviar a atenção policial durante uma operação em 24 de outubro do ano passado, que resultou em duas mortes e quatro feridos.