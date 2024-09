‘Quem é o Selvagem agora?’ destaca a conexão profunda entre os povos indígenas e a natureza

Estreia no próximo dia 05/09 o documentário “Mava etu ndape kuaai? – Quem é o selvagem agora?”, produzido a partir de uma colaboração entre o Instituto Social Cultural Brasil e a Secretaria do Estado da Cultura, Indústria e Economia Criativa de São Paulo, com apoio da Fundação Grupo Volkswagen. O lançamento do curta-metragem acontece em evento realizado na Universidade Federal do ABC (UFABC), no campus de São Bernardo do Campo, às 18h30, com entrada gratuita.

O documentário retrata a vida de indígenas da aldeia Guarani Mbya, localizada em São Bernardo do Campo, e convida os espectadores a refletirem sobre a conexão entre seres humanos e natureza. Ao explorar essa temática, o filme destaca a importância de práticas culturais sustentáveis e d a conservação dos territórios indígenas, que desempenham um papel vital na preservação do meio ambiente.

Vitor Hugo Neia, Diretor-Geral da Fundação Grupo Volkswagen, afirma que o apoio à produção reforça a missão da instituição de impulsionar a mobilidade social por meio de iniciativas que ajudem a desenvolver comunidades e fortalecer a cidadania. “O apoio ao documentário é fruto de um edital realizado pela Fundação, que financiou oficinas de formação de jovens indígenas em práticas audiovisuais. As comunidades tradicionais estão entre os públicos prioritários da Fundação Grupo Volkswagen em São Bernardo do Campo, cidade onde nascemos e na qual está localizada nossa sede e um dos nossos territórios de atuação. Isso inclui a região do chamado Pós-Balsa, área de proteção ambiental que abriga as comunidades indígenas do município. Essa iniciativa soma-se a uma série de outras ações sociais que a Fundação vem realizando em parceria com a aldeia Guyrapaju, o que reforça nosso compromisso com a mobilidade social e o combate às desigualdades”, explica Neia.

O Diretor reforça também a relevância da produção para estimular, junto à sociedade civil, a compreensão intercultural e a valorização da diversidade. “Segundo o último Censo, o Brasil tem mais de 1,6 milhão de indígenas. São pessoas que precisam ser ouvidas, ter suas causas apoiadas, sua história e cultura valorizadas e respeitadas. Em tempos de mudanças climáticas, eles são essenciais para a preservação do meio ambiente e têm muito a nos ensinar. Considero que este documentário traz uma contribuição importante nesse sentido, com o protagonismo que é devido a essas comunidades, além de promover o diálogo sobre a importância de se respeitar e preservar a diversidade étnica, cultural e de saberes e visões de mundo”, disse Vitor.

Mais informações sobre o projeto que produziu “Mava etu ndape kuaai? – Quem é o selvagem agora?”, podem ser obtidas no site da Instituição.

Ficha técnica:

Realização: Instituto Social Cultural Brasil, em parceria com a Secretaria do Estado da Cultura, Indústria e Economia Criativa de São Paulo

Apoio: Fundação Grupo Volkswagen

Direção Colaborativa: Fábio Fétter

Pesquisa e Narração: Nardo Negreiros

Pesquisa: Marcos Aguiar

Formato: Curta-metragem

Tempo de duração: 19 minutos

Sobre a Fundação Grupo Volkswagen

Desde 1979, a Fundação Grupo Volkswagen realiza e apoia ações sociais e educacionais com recursos de um fundo constituído pela Volkswagen. Ao longo destes 45 anos, mais de 3 milhões de brasileiras e brasileiros foram beneficiados pelo trabalho da Fundação, que tem como missão estimular a mobilidade social por meio do investimento em iniciativas e organizações que desenvolvem comunidades e fortalecem o protagonismo dos cidadãos. A Fundação atua para incentivar a prosperidade socioeconômica e o desenvolvimento de indivíduos e comunidades, fortalecendo suas potencialidades e colaborando para o acesso equitativo a direitos e oportunidades. Para isso, prioriza os territórios mais vulneráveis nos municípios com unidades de negócio do Grupo Volkswagen no País. Além disso, apoia tecnicamente ações de responsabilidade social de empresas do Grupo Volkswagen no Brasil. Desta forma, a Fundação espera contribuir para reduzir a pobreza e diminuir as acentuadas desigualdades sociais brasileiras, por meio da inclusão produtiva e de estratégias complementares de fortalecimento das capacidades locais e assistência social. Para saber mais, acesse o site da instituição.