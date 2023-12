Quem é o influenciador de 24 anos que afirma ganhar R$ 100 milhões por ano

Jon Vlogs, de 24 anos, está em evidência após ser eleito o “pegador” da primeira festa na Farofa da Gkay. O influencer carioca é conhecido por mostrar sua rotina nas redes sociais para mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e afirma ganhar R$ 100 milhões por ano.

“Você nunca é jovem demais para sonhar alto”, diz a bio do influenciador, que se chama Luan Kovarik, mas adotou o nome Jon Vlogs em suas redes sociais. Ele começou a criar vídeos para superar a morte do pai, quando tinha apenas 12 anos, e entreter a avó, que sofria de Alzheimer.

Jon ganhou fama após compartilhar sua rotina em uma escola americana, aos 15 anos. Hoje, ele tem 6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, com destaques para os vídeos com sua ex-namorada, Emily Garcia. Ele também publica conteúdos mostrando produtos de luxo, de relógios Rolex a Ferrari.

Na Farofa, ele foi flagrado beijando a ex-BBB Flay, a DJ Nathi e a influenciadora Mayara Maia. “Tô solteiro, pego quem eu quiser e parem de me encher o saco”, afirmou ele, após a repercussão.