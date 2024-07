Quem é o CEO que pode ‘resolver situação financeira’ do Corinthians

O Corinthians finalmente tem um CEO. Após meses de impasse, o presidente Augusto Melo cedeu ao pedido da Ernst & Young, empresa que presta consultoria ao clube desde o início do ano, e contratou Fred Luz, ex-Flamengo, para assumir o cargo de executivo.

A reportagem apurou que o Conselho Deliberativo do Timão tem altas expectativas com a chegada do CEO. Pela passagem de sucesso no clube rubro-negro, Fred é visto como uma pessoa credenciada para “resolver a situação financeira” do Corinthians, que atualmente se aproxima dos R$ 2 bilhões em dívidas.

QUEM É FRED LUZ?

Fred tem 70 anos, é engenheiro formado pela PUC-Rio e trabalhou por décadas na área comercial, com uma longa passagem na diretoria das Lojas Americanas. Em 2013, trocou o mercado tradicional pelo do futebol.

O executivo foi contratado pelo Flamengo logo no primeiro ano da gestão de Eduardo Bandeira de Mello, inicialmente como chefe do departamento de marketing. No ano seguinte, foi promovido a CEO e encabeçou o que viria a se tornar um dos maiores cases de sucesso do futebol brasileiro.

Fred teve papel importante na recuperação da credibilidade do Flamengo no mercado. O executivo trabalhou lado a lado com a área financeira do Rubro-Negro para renegociar dívidas de curto e médio prazo a fim de equilibrar o fluxo de caixa do clube.

No período em que esteve na Gávea, ele reduziu em mais de R$ 100 milhões a dívida líquida e deu o pontapé que alavancou a arrecadação do clube. Também usou sua experiência nas negociações de direitos de transmissão e relançamento do programa sócio-torcedor.

O trabalho do executivo no Flamengo também teve contratação de consultorias e responsabilidade fiscal.

Ao longo de cinco anos, ele chefiou a reestruturação dos departamentos, inclusive de esportes olímpicos. Hoje, o programa olímpico do Flamengo está entre os principais do Brasil.

Nos últimos anos, Fred também se envolveu na política, dirigindo a sucursal do Partido Novo no Rio de Janeiro. Em 2018, após deixar o Flamengo, coordenou a campanha de João Amoedo e participou da transição da gestão de Romeu Zema.