Quem é Livia Chanes, a nova CEO do Nubank

Popular entre muitos brasileiros como uma plataforma de serviços financeiros, o Nubank anunciou esta semana a nomeação de Livia Chanes como presidente-executiva da operação brasileira. Ela passa também a integrar a diretoria executiva da Nu Holdings. Antes, estava na função de líder de operações do banco digital no Brasil. O cargo de CEO era ocupado por Cristina Junqueira, que passa a ser CGO (Chief Growth Officer), com foco na expansão global.

EXPERIÊNCIA NA ÁREA EMPRESARIAL

Livia Chanes é brasileira, fluente em inglês e francês. Formada em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), também possui mestrado pela Paris Tech e MBA pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD). Trabalhou por dez anos na McKinsey, como sócia no escritório de São Paulo. A empresa é uma consultoria voltada para o ramo empresarial.

Com uma vida pessoal discreta, é mãe de dois meninos. Em entrevista para a Jovem Pan, contou que, entre as lições que ensina aos seus filhos, estão o cuidado com a saúde mental e equilíbrio emocional.

CARREIRA METEÓRICA EM QUATRO ANOS NO BANCO

Chanes chegou ao Nubank em 2020. Começou como vice-presidente de produtos, após quase cinco anos trabalhando no banco Itaú como diretora. No segundo semestre de 2022, assumiu como líder de operações (ou country manager).

Ajudou o time a colocar a plataforma de serviços financeiros como um dos maiores do país em número de clientes.

Sob sua liderança, o Nu Brasil conquistou 20 milhões de novos clientes. Lançou mais de 50 novos produtos e serviços, incluindo recursos para empreendedores, soluções de segurança como o Modo Rua, cartões de crédito em braile e crédito consignado.

Quase metade da população adulta brasileira é cliente Nu e estamos focados em continuar avançando nosso market share em diversos produtos, alavancando a tecnologia em favor do consumidor.Livia Chanes, CEO do Nubank Brasil, em nota

MAIS DESTAQUE DENTRO DO NUBANK

Reconhecimento pelo trabalho. “A promoção é um reconhecimento do trabalho de Livia Chanes”, informa o banco digital à reportagem. “Através do seu papel como líder de operações, ela trouxe resultados significativos e que agradou bastante a empresa.”

Mudança inclui espaço na diretoria executiva da Nu Holdings. Agora, a expectativa do Nubank é que ela continue compartilhando a sua experiência em grandes empresas e expertise em uma trajetória de sucesso.

Livia Chanes comemorou a oportunidade nas redes sociais. No LinkedIn, disse que assume novas funções ao lado de uma equipe dedicada e garante aos clientes que são o centro de tudo que fazem.

Sempre acreditei no poder de criar e executar soluções de grande impacto, sempre priorizando o bem-estar e a descomplicação da vida financeira dos nossos clientes.Livia Chanes, CEO do Nubank Brasil, em nota

FOCO EM EXPANDIR PELO MUNDO

Cargo de CEO do Brasil já foi ocupado por Cristina Junqueira. Ela passou a ser CGO (Chief Growth Officer). A mudança simboliza a presença de mulheres na liderança e David Vélez continua como CEO global do banco digital.

Cofundadora do Nubank segue responsável pelo crescimento geral da companhia. Junqueira está focada na expansão global e envolvida na fase de ganho de escala nas operações em outros países. Até o momento, são 5,5 milhões de clientes no México. Já a Colômbia recebeu a licença para operar como instituição financeira, por exemplo.