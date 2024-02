Quem é Edson Caldas, ator da Record desaparecido após entrar em carro de desconhecido no Rio?

O ator Edson Caldas Barboza está desaparecido desde a última sexta-feira, 2. A família de Edson reportou o desaparecimento à polícia do Rio de Janeiro.

A última informação obtida pelos familiares é que ele teria entrado no carro de um desconhecido na frente de um bar na capital fluminense.

O artista fez parte do elenco de Gênesis, novela da Record, em 2021. Em perfil que mantém no Instagram, Edson publicou diversos registros dos bastidores da produção ao lado de outros atores.

Ele também atuou no filme luso-brasileiro O Último Animal, de 2023, do diretor Leonel Vieira. Em 2020, o ator compartilhou uma foto das gravações do longa ao lado da também atriz Gabriela Loran.

Segundo a Record, Edson Caldas trabalha como entregador de aplicativo atualmente. Casado, ele é pai de dois filhos.

Entenda o caso

A mulher de Edson, Jennyffer Vieira, fez um apelo em suas redes sociais: “Venho mais uma vez pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Já fizemos tudo o que podíamos fazer”, escreveu, pedindo para que quem tivesse notícias do paradeiro do ator, entrasse em contato.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sem dar mais detalhes sobre o andamento do caso, eles informaram, em nota:

“A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o caso. Diligências estão em andamento para localizá-lo”.