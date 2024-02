Quem assume o trono caso o Rei Charles 3º seja afastado para tratar câncer?

Caso rei Charles 3 ° se afaste do cargo, a princípio, ele pode delegar funções para os Conselheiros do Estado. Tradicionalmente, o grupo é formado pelo cônjuge do monarca e os quatro adultos seguintes na linha de sucessão: rainha Camilla, príncipe William, príncipe Harry, príncipe Andrew e princesa Beatrice.

No entanto, o conselho original se encontra desfalcado. Príncipe Harry abdicou de seus deveres reais ao romper com a coroa e se mudar para os Estados Unidos com Meghan Markle. O príncipe Andrew foi afastado de suas funções na monarquia em meio a acusações de abuso sexual, e a princesa Beatrice nunca teve função na coroa britânica. Assim, os únicos Conselheiros do Estado aptos seriam a rainha Camilla e o príncipe William.

Em 2022, uma lei foi aprovada para acrescentar dois nomes à lista. Desde então, a princesa Anne e o príncipe Edward – ambos filhos da rainha Elizabeth – também fazem parte do conselho.

Caso o rei Charles 3º fique incapacitado, o príncipe William pode ser nomeado Regente. Essa não é uma decisão do rei Charles 3º. A regência é instaurada por decisão de três ou mais pessoas da seguinte lista: o cônjuge do rei, os dois chefes do Legislativo e os dois chefes do Judiciário.