Quem apostar contra Lula vai perder, diz Rui Costa com alta do dólar após fala de Haddad

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira (30) que “quem apostar contra o presidente Lula vai perder”.

A frase é uma resposta à alta do dólar decorrente das fala do ministro Fernando Haddad (Fazenda) que disse, na terça (29), ainda não haver data para divulgar o conjunto de medidas da revisão de gastos anunciada pela área econômica.

Haddad disse que as propostas estão sob análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que caberia ao presidente definir quando o conjunto será fechado. No dia, o dólar fechou em forte alta de 0,95%, cotado a R$ 5,762.

Rui Costa reforçou seu posicionamento, concedido ao portal g1, em sua conta do X (antigo Twitter).

“Quem apostar contra o Brasil vai perder, o presidente @LulaOficial vai fazer os ajustes necessários para manter o crescimento do país, assegurar investimentos e cumprir o arcabouço fiscal, enquadrando as despesas dentro das regras da meta fiscal”.

Haddad se reuniu com o presidente Lula na segunda-feira (28) sobre o assunto. Segundo o ministro, há a expectativa de novas reuniões com o presidente ainda nesta semana, incluindo nesta quarta (30).