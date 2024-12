Queimadas no Brasil dobram em 2024

Recentemente, o Monitor do Fogo, iniciativa do MapBiomas, divulgou dados alarmantes sobre a crescente incidência de incêndios no Brasil. Entre janeiro e novembro de 2024, a área queimada no país quase dobrou em comparação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com os números apresentados, cerca de 30 milhões de hectares foram consumidos pelas chamas, com quase 17 milhões localizados na Amazônia. O Cerrado foi o segundo bioma mais afetado, registrando 9,6 milhões de hectares queimados. Em seguida, o Pantanal contabilizou 1,9 milhão e a Mata Atlântica 1 milhão de hectares devastados pelo fogo.

Os especialistas do MapBiomas apontam que as condições climáticas deste ano contribuíram para a maior propagação dos incêndios. No entanto, destacam que a ação humana permanece como o fator predominante por trás desse aumento significativo nas áreas afetadas.

Em um contexto mais amplo, o número total de focos de incêndio alcançou quase 135 mil até novembro, representando a maior taxa de queimadas na Amazônia nos últimos vinte anos. As queimadas nessa região resultaram em emissões de aproximadamente 31 milhões de toneladas de gás carbônico, agravando ainda mais as preocupações ambientais.

Esses dados ressaltam a urgência de políticas eficazes para combater o desmatamento e promover práticas sustentáveis na agropecuária e em outras atividades humanas que impactam diretamente os biomas brasileiros.