Queda do presidente Lula alerta para cuidados que devem ser tomados por idosos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada no último sábado, 19 de outubro, bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos. O episódio alerta para dois principais tipos de aspectos que ocasionam quedas em pessoas idosas.

Assunto comum na geriatria, as quedas de idosos acontecem por fatores intrínsecos e, também, por fatores extrínsecos, que são modificáveis e podem ser evitáveis com alguns cuidados importantes.

Vamos começar pelos fatores intrínsecos que são doenças como sarcopenia (perda de força muscular); osteoporose (ossos mais frágeis); diminuição da audição, da visão, confusão mental ou então efeitos de medicamentos, quando a pessoa toma e pode sentir tontura ou mal estar geral. Nesses casos, é importante cuidar de perto das questões que afetam a saúde.

Já os fatores extrínsecos, ou externos, que são as condições principalmente no ambiente doméstico, uma ação simples que evita acidentes é a retirada dos tapetes. Os idosos têm um carinho especial pelos tapetes, mas a verdade é que estão entre os maiores causadores de quedas.

É preciso ter muito cuidado com as escadas: devem estar bem iluminadas e terem apoio. Objetos e móveis que ficam pelo caminho devem ser retirados, pois podem surpreender o idoso e ocasionarem acidentes. Netos em casa são motivos de alegria para qualquer avô e avó, mas é muito comum, na presença deles, brinquedos e outros objetos ficarem espalhados pelo caminho. Atenção redobrada.

Banheiro é um local perigoso, pois o piso pode ficar escorregadio. Recomendamos as barras de apoio ou corrimãos, para garantir maior segurança ao idoso, no box e ao lado do vaso sanitário.

Ao cuidar dos fatores intrínsecos e extrínsecos, podemos prevenir situações de alta gravidade, como o ferimento corto-contuso sofrido pelo presidente Lula. A prevenção é a melhor alternativa para que os idosos tenham uma boa qualidade de vida.