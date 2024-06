Queda de helicóptero deixa três feridos em Goiás; empresário de irmão do Alok estava na aeronave

Um helicóptero particular caiu nesta quinta-feira (27), em uma lagoa em Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok, está entre os feridos. Lucas Batista Bezerra, 32, foi atendido pelos bombeiros no local e levado para o hospital.

Além de Lucas, estavam a bordo o também empresário Ricardo Emediato, 38, e o piloto da aeronave Airton Vargas, 66. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto está em estado grave e foi levado para o Hospital de Base, em Brasília.

O helicóptero voava de Brasília para Alto Paraíso de Goiás, quando caiu no final da manhã. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que investigadores localizados em Brasília, foram acionados para apurar a queda da aeronave.

Moradores que ajudaram no resgate disseram aos bombeiros que o helicóptero foi perdendo altitude até cair na lagoa.

A tenente do Corpo de Bombeiros de Goiás, Alessandra Rego, disse que Lucas foi atendido pela corporação no local e inicialmente levado para o Hospital de Água Fria. Já Ricardo foi levado por pessoas que estavam nas redondezas para um hospital antes da chegada dos bombeiros. Segundo a tenente, os dois foram transferidos para o Hospital de Base.

Em seu perfil oficial no Instagram, o DJ Bhaskar divulgou um comunicado confirmando o acidente e informou que todos os envolvidos estão bem e hospitalizados para receberem os cuidados necessários.

“Gostaríamos de agradecer imensamente pela energia positiva e preocupação demonstrada por todos. Continuaremos atualizando sobre conforme necessário”, completou, em nota.