Queda de energia não apaga brilho da CCXP em São Paulo

Neste fim de semana, a CCXP, reconhecida como a maior feira de cultura pop do Brasil, está agitando São Paulo. No entanto, um incidente inesperado marcou a tarde deste sábado (7): uma queda de energia que deixou parte do São Paulo Expo às escuras. Apesar do susto inicial, o evento continuou sem maiores tumultos, demonstrando a resiliência tanto dos expositores quanto dos visitantes.

Por volta das 14h15, as luzes gerais do centro de convenções se apagaram repentinamente. Felizmente, as luminárias neon dos estandes e a claridade externa impediram que o local mergulhasse em completa escuridão. Os debates e painéis não foram afetados pela falta de energia, permitindo que o cronograma oficial seguisse normalmente.

Na Artist’s Alley, uma área dedicada aos artistas e quadrinistas, os expositores utilizaram as lanternas dos celulares para iluminar seus produtos e ajudar o público a continuar apreciando suas obras. Curiosamente, a queda de energia não interrompeu o funcionamento das maquininhas de cartão, garantindo que as transações comerciais prosseguissem sem interrupções.

A situação também foi aproveitada por algumas lojas. A Up4You, por exemplo, lançou uma promoção relâmpago com 20% de desconto em seus produtos enquanto a energia não retornasse completamente. Essa estratégia não apenas atraiu clientes como também trouxe um tom descontraído à situação.

Após cerca de 15 minutos, as luzes começaram a retornar gradativamente, aliviando expositores e visitantes. Até o momento da publicação deste artigo, a organização da CCXP ainda não havia explicado a causa da interrupção elétrica. Apesar do imprevisto, o evento demonstrou sua capacidade de adaptação e continuidade, reafirmando sua posição como destaque no calendário cultural do país.