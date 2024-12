Queda de Árvore de Natal flutuante deixa um morto e dois feridos

Na tarde desta segunda-feira, 16 de outubro, um trágico acidente ocorreu em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, resultando na morte de um homem e ferimentos em duas outras pessoas. A queda da árvore de Natal flutuante, com impressionantes 56 metros de altura, aconteceu enquanto a estrutura estava sendo montada na Lagoa de Araçatiba.

A Prefeitura de Maricá informou que os trabalhadores estavam realizando a instalação da atração quando receberam um aviso da Defesa Civil sobre a possibilidade de chuvas intensas. O alerta foi emitido às 15h45, e as equipes começaram a ser retiradas do local. Entretanto, antes que todos conseguissem evacuar, a estrutura desabou e caiu na água.

Imagens compartilhadas nas redes sociais capturaram o momento do incidente, que durou apenas alguns segundos. Os vídeos mostram nuvens escuras no horizonte e ventos fortes. Após a queda, várias pessoas foram vistas correndo em direção a um píer nas proximidades, onde havia uma concentração significativa de espectadores.

De acordo com um comunicado da Prefeitura, as vítimas foram rapidamente atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros. O jovem Vinícius Santos Abreu, de 21 anos, foi transportado para o Hospital Conde Modesto Leal, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos. Duas outras vítimas, cujas identidades ainda não foram reveladas, foram levadas para o Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara e estão fora de perigo.

Em decorrência dessa tragédia, a administração municipal decretou luto oficial de dois dias a partir desta terça-feira, 17. Além disso, a programação natalina da cidade foi suspensa até quinta-feira, 19, quando as festividades deverão ser retomadas.

A árvore flutuante de Natal em Maricá é conhecida por sua grandiosidade e pela utilização de cerca de 360 mil microluzes. Conforme divulgado anteriormente pela administração municipal, um deck seria instalado nas proximidades para permitir que os visitantes tirassem fotos junto à atração. Até o momento, não há informações sobre a possibilidade de reconstrução da estrutura após o acidente.