Queda de aprovação do presidente Lula reflete descontentamento entre eleitores

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14), revela uma queda acentuada na aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos últimos dois meses. Os dados indicam que a maior diminuição de apoio ocorreu entre seus próprios eleitores, com uma redução significativa de 20 pontos percentuais entre aqueles que votaram nele nas últimas eleições.

No levantamento anterior, realizado em meados de dezembro, 66% dos eleitores de Lula avaliavam seu governo como ótimo ou bom. Contudo, essa taxa despencou para 46%, enquanto o percentual daqueles que classificam sua gestão como regular subiu de 27% para 40%. Além disso, o número de entrevistados que consideram o governo ruim ou péssimo quase dobrou, passando de 7% para 13%. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais.

A desaprovação do presidente se estende a diversos grupos sociais, sendo mais pronunciada entre segmentos tradicionalmente ligados ao petismo, como mulheres, negros, nordestinos e pessoas com menor nível educacional. A avaliação positiva do governo entre as mulheres caiu 14 pontos percentuais, passando de 38% para 24%, enquanto a insatisfação entre os homens também aumentou, mas em menor escala, com uma redução de 9 pontos percentuais. As mulheres representam pouco mais da metade da amostra da pesquisa e a margem de erro neste grupo é de três pontos.

Os grupos de indivíduos pretos e pardos também enfrentaram quedas significativas em suas avaliações. A aprovação entre pretos diminuiu em 15 pontos e entre pardos em 13 pontos, enquanto os brancos apresentaram uma redução de 9 pontos. Juntos, pretos e pardos constituem cerca de 61% dos participantes da pesquisa.

A região Nordeste registrou a maior queda na aprovação do presidente, com uma diminuição de 16 pontos, seguida pelo Sudeste com 11 pontos. Em contraste, o Centro-Oeste e o Sul apresentaram reduções menores, com variações de 9 e 5 pontos, respectivamente. Curiosamente, os nordestinos ainda mantêm uma avaliação positiva ligeiramente superior à negativa (33% contra 30%).

Entre os menos escolarizados, aqueles que completaram apenas o ensino fundamental mostraram uma leve vantagem em aprovação (38%), embora essa porcentagem também tenha caído em relação aos 53% registrados anteriormente. Este grupo representa um terço da população e possui uma margem de erro de quatro pontos.

Quando analisada por faixa de renda, a diminuição mais acentuada ocorreu entre os cidadãos com rendimento familiar abaixo de dois salários mínimos (R$ 3.036), que compõem 51% da amostra e 60% dos eleitores de Lula. A aprovação nesse segmento caiu de 44% para apenas 29%. Em contrapartida, os eleitores mais ricos — aqueles que ganham acima de dez salários mínimos (R$ 15.181) — são os que mais expressam insatisfação, apresentando uma queda na aprovação de 32% para 18%, embora esta variação esteja dentro da margem de erro mais ampla (12 pontos percentuais).

A pesquisa também destaca quedas significativas na aprovação do presidente entre católicos (redução de 14 pontos) em comparação aos evangélicos (5 pontos) e entre eleitores com idade superior a 45 anos (15 pontos) versus jovens entre 16 e 24 anos (6 pontos).