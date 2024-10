Queda de aeronave deixa cinco mortos no Vale do Paraíba

Cinco pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na tarde desta quarta-feira (23), em Santa Branca, na região de Paraibuna, no Vale do Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros.

A queda do avião de pequeno porte caiu na tarde desta terça-feira (23) em uma área de difícil acesso em Paraibuna, no Vale do Paraíba, durante uma forte tempestade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, durante uma forte tempestade, a aeronave bateu em um morro e pegou fogo após o impacto.

Cinco pessoas estavam na aeronave, de acordo com a Defesa Civil.

As mortes foram confirmadas pela empresa Abaeté Aviação, responsável pela aeronave.

“Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor”, afirmou a empresa em nota.

O acidente aconteceu às 18h39, no limite entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca.

“Na aeronave, estavam cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51”, afirmou.

A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil.

A área onde os destroços foram localizados é de mata fechada. Os agentes dos bombeiros e da defesa civil precisaram fazer o acesso a pé.

O avião é um Embraer-121 Xingu, fabricado pela empresa brasileira em 1982, com oito assentos -seis para passageiros e dois para tripulantes. A aeronave partiu de Florianópolis (SC) com destino a Belo Horizonte (MG).

A aeronave estava com a documentação dentro da validade e tinha permissão para táxi aéreo.

O acidente foi testemunhado por moradores da região. Eles avisaram os bombeiros no final da tarde.