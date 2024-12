Queda alarmante na qualidade das praias brasileiras

A qualidade das praias brasileiras tem apresentado uma queda alarmante, conforme revelou um levantamento da Folha de S.Paulo. Em 2024, o Brasil registrou o menor número de praias próprias para banho desde 2016, com apenas 258 trechos classificados como bons. Essa deterioração na balneabilidade exige atenção redobrada dos banhistas, especialmente com a chegada do verão.

Entre as praias mais afetadas estão o trecho do Leblon, no Rio de Janeiro, e as famosas praias de Morro de São Paulo, na Bahia. Em 2016, 44% das praias analisadas eram consideradas próprias o ano todo; esse número caiu para apenas 30% em 2024. Problemas como lançamento de esgoto e lixo em áreas costeiras têm contribuído significativamente para essa situação.

A Embasa, empresa de saneamento da Bahia, identificou que o esgoto do riacho da Biquinha é um dos principais responsáveis pela poluição das águas na região. Além disso, fatores como estiagem e urbanização desordenada agravam a situação. Com o crescimento das cidades litorâneas, aumentou a quantidade de água lançada nos oceanos sem tratamento adequado.

O biólogo Clemente Coelho destaca que essa realidade é comum em quase todas as cidades litorâneas do país. Diante desse cenário preocupante, turistas e moradores devem estar cientes dos riscos associados ao banho em águas impróprias, que podem causar doenças gastrointestinais e de pele. É fundamental que haja um esforço conjunto entre autoridades e população para reverter essa tendência e garantir praias limpas e seguras para todos.