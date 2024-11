“Que História é essa de bullying?” é tema de audiência pública em Diadema

Representantes dos Conselhos Curumins das escolas da rede municipal de Diadema estarão, na manhã desta quarta (13/11), na Câmara Municipal da cidade para participar da Audiência Pública Fala Curumim 2024, que este ano traz a temática “Que História é essa de Bullying?”. Foram convidados dois representantes do Conselho Curumim de cada escola, formado por crianças do Maternal até o 2º ano do Ensino Fundamental I, para apresentar as propostas de combate ao bullying nas escolas municipais, conforme previsto na Lei Federal 14.811/2024 e a Lei Municipal 4.490/2024.

O evento é aberto à população. Assim como ocorreu em 2023, quando os estudantes apresentaram suas propostas sobre como promover a cultura de paz, este ano serão divulgados trabalhos como vídeos, poesias, desenhos, cartazes e músicas, desenvolvidos com a supervisão de seus professores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) e diretores(as) para combater o bullying nas escolas, com duração máxima de um minuto.

Para Elisabete Marques, coordenadora do Núcleo de Gestão de Conselhos da Secretaria de Educação, a ação é fundamental para reconhecer, valorizar e estimular a discussão do assunto entre os estudantes, desde cedo. “A confecção e a apresentação desses trabalhos, que envolvem crianças até o 2º ano, é importante para valorizar as práticas de combate ao bullying nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Para as crianças do 3º, 4º e 5º anos, que compõem os Grêmios Curumins, tivemos os podcasts, lançados em junho deste ano sobre o mesmo tema e disponíveis para audição na plataforma Spotify”, explica ela. Os episódios, gravados nos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo, foram desenvolvidos por 36 turmas de 18 escolas, e o projeto envolveu cerca de 500 estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Serviço:

13 de novembro de 2024, quarta-feira, às 9h

Audiência pública Fala Curumim 2024

Local: Câmara Municipal de Diadema. Av. Antônio Piranga, 474 – Centro.