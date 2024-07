“Que a gente consiga criar alfinetes para furar bolhas”, diz ministra Margareth Menezes

Realizado nos dias 9 e 10 de julho, o Seminário Você na Comunicação – iniciativa da Assessoria Especial de Comunicação Social (Ascom) do Ministério da Cultura (MinC) – reuniu mais de duzentas pessoas, entre dirigentes, comunicadores e comunicólogos da Pasta, de entidades vinculadas e outros ministérios ao longo de dois dias de programação.

Em discurso na abertura do evento, a ministra Margareth Menezes pontuou os desafios de comunicar as realizações desses 18 meses de gestão em um país com dimensões continentais, conhecido por sua diversidade. Segundo ela, apenas uma comunicação clara, direta e diversa é capaz de eliminar barreiras.

“Que a gente consiga criar alfinetes para as furar bolhas e levar as políticas do Ministério da Cultura onde elas precisam estar. Para estabelecer a Cultura como uma política de estado para todo o nosso povo brasileiro, para que nunca mais haja desconstrução dessa ferramenta tão potente para o desenvolvimento do ser humano. E completou: “A comunicação é a ponte que conecta as nossas políticas, programas e eventos culturais com a população”.

“Não existe o pensar a comunicação sem pensar em Cultura”, avaliou o secretário-Executivo do MinC, Márcio Tavares. Segundo ele, a forma como são comunicadas as políticas púbicas da Pasta é parte fundamental da política cultural. “Ter um momento em que a gente discute esse tema, se prepara para essa tarefa, só nos deixa mais forte e mais preparados para o próximo ciclo de dois anos e cinco meses, que será ainda mais vitorioso pro Ministério da Cultura e para nosso país”, concluiu.

Laércio Portela, ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, encerrou a programação do Seminário. Além de parabenizar a equipe pela iniciativa, em nome de Gabriella Gualberto, chefe da Ascom, ele reforçou que a essência da cultura é comunicar. “É construir percepções, ideias, é escutar a opinião e modos de ver o mundo de maneira diversa, que dialogue com a sociedade e as pessoas. Esse espaço aqui, portanto, é muito importante”.

Programação

Ao longo de dois dias, dez palestrantes passaram pelo Seminário para discutir temas variados. A jornalista, Doutoranda e mestra em Políticas Thássia Alves deu início ao ciclo de debates com a mesa Como a comunicação pode colaborar com a formulação, implementação e sucesso de uma política pública?

Depois dela, Juan Pessoa, Superintendência de Serviços de Comunicação da EBC falou sobre a produção e distribuição de conteúdos jornalísticos e de entretenimento na tevê pública. O período da tarde foi complementado pelas falas do comunicador, crítico cultural, produtor e roteirista de podcasts, André Felipe, convidado para falar sobre escrita e construção de repertório criativo. A roteirista e diretora Yasmin Thayná encerrou o primeiro dia em uma mesa dedicada ao vídeo como ferramenta de comunicação.

Os debates foram retomados num bate papo entre Pedro Barciela, que atua com foco em análise de redes/monitoramento voltado para temas ligados à política latino-americana nas redes sociais, e Marta Criola, curadora de projetos especiais com mais de 30 anos de experiência.

Na sequência, duas mesas trataram de aspectos voltados ao design. Primeiro, Lucas Reis, presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), trouxe exemplos do uso inteligente das técnicas. Com exemplos práticos e interação dos participantes, mostrou soluções para demandas do dia a dia e sugeriu práticas que estimulam o processo criativo. Saulo Tomé, formado em Audiovisual e especialista em acessibilidade de produtos culturais, e o influencer Ivan Baron trouxeram outro aspecto importante para o debate: a acessibilidade e o uso de linguagem simples.

Desinformação e Fake News foram os temas escolhidos para a última mesa da programação, conduzida pela pesquisadora, mestre e doutora, Nina Fernandes.

Representantes das sete autarquias vinculadas ao MinC e das sete secretarias que compõem a Pasta registraram presença ao longo da atividade, entre eles, o secretário-Executivo adjunto, Cassius Rosa; do Audiovisual, Joelma Gonzaga; dos Comitês de Cultura, Roberta Martins; de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg; e de Economia Criativa e Fomento Cultural, Henilton Menezes; além da presidenta do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Fernanda Castro.

“Construímos uma programação plural, que levou em conta as necessidades da comunicação e da Cultura. Desde a retomada do MiniC, o ato de comunicar foi colocado como uma prioridade dessa gestão e prova do alinhamento construído nesses 18 meses é a participação massiva de representantes de todas as vinculadas e secretarias do Ministério. Apresentamos boas práticas, trocamos experiências, mas, acima de tudo, reforçamos nossa atuação qualificada e em rede”, avaliou a chefe da Ascom, Gabriella Gualberto.