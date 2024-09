QuatroK lança “Antissocial” nas plataformas de música

A banda QuatroK lança hoje o seu mais novo single, “Antissocial”, em todas as plataformas de música. Com uma pegada dançante e uma mensagem leve, a faixa aborda a importância de encarar a vida com humor, mesmo diante de frustrações. Ouça: https://open.spotify.com/track/1qF7eDzaR22J0uJjZFWdQB?si=wGg9iKCwQC-V5DGr_Zhlcg&context=spotify%3Aalbum%3A1dzVpgwhLIPUW7ZVuW43mB

O guitarrista e vocalista Henrique Bonadio, autor da música, comenta sobre a inspiração para o single. “Este single passa exatamente essa mensagem, de que mesmo que nem tudo dê certo, é importante levar as coisas de um jeito leve. Acho que a galera vai se identificar bastante”, avalia ele. Já o baterista Lucca Omura ressalta o prazer de criar as batidas que compõem a faixa. “Foi um processo muito divertido pensar em como a bateria poderia compor ‘Antissocial’. A ideia foi fazer com que ela trouxesse essa energia alegre e dançante”, explica Lucca.

Somando mais de 1 milhão de streamings só no Spotify, os meninos da QuatroK continuam a conquistar o público. Lançada anteriormente, a faixa “Finge que me Adora” já ultrapassou a marca de meio milhão de streamings na plataforma de música, reforçando o sucesso do grupo, que ainda conta com o talento vocal de Pedro Miranda e Théo Medon. Autores de “Céu de Brigadeiro” e “Lobo Mau (Vilão)”, a banda nutre a expectativa de que “Antissocial” siga o mesmo caminho de sucesso dos singles anteriores e faça todos se identificarem e se divertirem com essa nova fase da banda. “A gente torce para que o público se divirta muito”, entrega Pedro.