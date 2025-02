Quatro shoppings do Alto Tietê oferecem vagas de emprego em diversas áreas

Quatro shoppings localizados na região do Alto Tietê estão disponibilizando um total de 49 oportunidades de emprego nesta terça-feira, dia 25. As vagas são direcionadas a candidatos com idade superior a 18 anos, abrangendo diversas áreas e funções.

O Itaquá Park Shopping é um dos centros comerciais que mais se destaca, oferecendo 21 vagas. A seguir, uma lista das posições disponíveis:

Alonguista – Unhas Cariocas (candidatura na loja)

– Unhas Cariocas (candidatura na loja) Manicure e Pedicure – Unhas Cariocas (candidatura na loja)

– Unhas Cariocas (candidatura na loja) Atendente – Rolleta Calçados (candidatura na loja)

– Rolleta Calçados (candidatura na loja) Auxiliar no Comércio – Rolleta Calçados (candidatura na loja)

– Rolleta Calçados (candidatura na loja) Jovem Aprendiz – Itaquá Park Shopping (currículo para [email protected])

– Itaquá Park Shopping (currículo para [email protected]) Estagiário – Itaquá Park Shopping (currículo para [email protected])

– Itaquá Park Shopping (currículo para [email protected]) Vendedor – Carmesim (candidaturas via [email protected] ou entrega na loja)

– Carmesim (candidaturas via [email protected] ou entrega na loja) Atendente PCD – Cinépolis (candidaturas via [email protected])

– Cinépolis (candidaturas via [email protected]) Técnico de Tecnologia – Cinépolis (candidaturas via [email protected])

– Cinépolis (candidaturas via [email protected]) Auxiliar nos Serviços Gerais – Cinépolis (candidaturas via [email protected])

– Cinépolis (candidaturas via [email protected]) Atendente – Myphonne (candidaturas para [email protected])

– Myphonne (candidaturas para [email protected]) Auxiliar de Loja – Lojas Americanas (candidatura na loja)

– Lojas Americanas (candidatura na loja) PCD – Nagumo (entrega de currículo e laudo na loja)

– Nagumo (entrega de currículo e laudo na loja) Consultor de Vendas – Claro (candidatura na loja)

– Claro (candidatura na loja) Estágio – Inova Academia (candidatura na academia)

– Inova Academia (candidatura na academia) Balconista – Tibidabo (candidatura na loja)

– Tibidabo (candidatura na loja) Atendente de Restaurante – Giraffas (candidaturas para [email protected] ou entrega na loja)

– Giraffas (candidaturas para [email protected] ou entrega na loja) Operador de Loja – 1 a 99 (enviar currículo para [email protected], atenção Agnes)

– 1 a 99 (enviar currículo para [email protected], atenção Agnes) Cabeleireiro, Barbeiro, Manicure e Pedicure, Designer de Sobrancelhas, Extensionista de Cílios – Verônica Fernandes (entrega de currículo na loja)

– Verônica Fernandes (entrega de currículo na loja) Vendedor – Casas Bahia (interessados devem preencher formulário disponível no site do shopping).

No Outlet Premium Grande São Paulo, há 9 vagas abertas, conforme a seguinte relação:

Auxiliar de Vendas – Guess

– Guess Auxiliar de Loja – Inovatchi Participações LTDA

– Inovatchi Participações LTDA Vendedor – Aramis

– Aramis Auxiliar de Loja – Rip Curl

– Rip Curl Operador de Caixa – Rip Curl

– Rip Curl Vendedora – Track & Field

– Track & Field Vendedor – Constance

– Constance Auxiliar de Loja Estoque

Auxiliar de Loja – MOB

A candidatura pode ser feita através do site do shopping. O Outlet está situado na Rodovia Ayrton Senna, saída do km 45.

No Mogi Shopping, um total de 16 vagas está disponível nas seguintes funções:

Vendedor(a) , Rivoli – Experiência necessária.

, Rivoli – Experiência necessária. Auxiliar de Cozinha , Divino Fogão – Experiência necessária.

, Divino Fogão – Experiência necessária. Mixer Eletronics Vendedor(a)

Auxiliar de Cozinha e Operador(a) de Caixa , Risotto Mix – Sem experiência exigida.

, Risotto Mix – Sem experiência exigida. Diversas vagas para Vendedores(a) em lojas como Smart Technology, Le Postiche, Criamigos, Ótica Chilli Beans, Fdek e Acium – Experiência variada.

Auxiliar de Cozinha Spoleto – Experiência necessária.

Anúncio para Atendente L’Occitane – Sem experiência exigida.

A candidatura deve ser realizada através das informações disponíveis no site do Mogi Shopping, localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, Jardim Armênia. O horário de funcionamento é de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-8800.

Pelo lado do Patteo Urupema Shopping, três vagas estão abertas para:

Cargo: Atendente/Vendedora em Kopenhagen – múltiplas posições.

A unidade está situada na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro. Os interessados devem consultar o site do shopping para obter informações sobre como se candidatar.