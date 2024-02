Quatro receitas simples e leves que podem te ajudar a recuperar as energias no pós-Carnaval

O pós-Carnaval não costuma ser muito fácil, já que a folia envolve uma “maratona de fervos”, que incluem dias correndo atrás de bloquinhos, muitas horas sambando ao som das escolas de samba e mais agito, indo de “after” atrás de “after”. Pensando nisso e para ajudar na recuperação da festa, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, separou quatro receitas que estão no aplicativo e que vão ajudar os foliões a aliviar os sintomas e ajudar o organismo a retomar a rotina.

Salada de frutas – Para repor os nutrientes e ajudar a desintoxicar, nada melhor do que uma boa salada de frutas, não é mesmo? O perfil Receitas da Naná, que tem mais de 6,1 milhões de curtidas no app, mostra o passo a passo — que é bem simples, dessa receita saborosa. Para fazer, basta cortar, em pequenos cubinhos, manga, goiaba vermelha (sem casca), pera (sem casca), mamão (sem casca e sementes) e maçã (pode ser com casca). Adicione o suco de laranja e mexa bem. Depois, é só aproveitar!

Sopa “levanta defunto” – Apesar do nome diferente, essa sopa é saborosa e pode te ajudar a recuperar as energias no pós-folia. A receita é do perfil Artes da Sadhia, que tem mais de 1,7 milhão de curtidas no Kwai, e é feita com macarrão, abóbora, cenoura, batata, tomate, frango e muito tempero para deixar tudo com muito sabor.

Salada completa – O perfil MasterChef Baixa Renda, que tem mais de 20,4 milhões curtidas na plataforma, ensina como fazer uma salada completa e atrativa para até quem não é muito fã de vegetais. O prato leva alface-americana, agrião ou rúcula, tomate sem semente e cenoura. Para dar uma incrementada, a criadora de conteúdo colocou ovos cozidos — que podem ser substituídos por frango, e um molho feito com mostarda, azeite, sal, chimichurri e queijo parmesão ralado.

Suco verde detox – O suco verde, conhecido por ajudar a desintoxicar o corpo, não poderia faltar nessa lista. O perfil Receitas pra todo dia, que tem mais de 2,3 milhões de curtidas, mostra o passo a passo para ter uma bebida gostosa, que pode ajudar no pós-festa e é rica em vitamina C. O passo a passo é bem simples, basta bater, em um liquidificador, um copo de água gelada, uma folha de couve, suco de limão, rodelas de pepino e uma maçã. É importante bater bem, pois não é necessário coar antes de servir.

É importante lembrar que todas as receitas não são milagrosas para o pós-folia, mas podem dar aquela forcinha para o seu organismo. Além de se alimentar bem, também é importante beber bastante água, sucos naturais e chás para se manter hidratado e ter uma boa recuperação.