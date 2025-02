Quatro pessoas em situação de rua são baleadas em Mongaguá

Na madrugada desta segunda-feira (10), um incidente violento ocorreu na orla da praia de Mongaguá, no litoral paulista, quando quatro pessoas em situação de rua foram alvejadas enquanto dormiam próximo a um quiosque. As autoridades policiais iniciaram uma investigação para identificar o responsável pelos disparos.

De acordo com informações, a Polícia Civil está empenhada na busca por evidências que possam levar à captura do atirador. As vítimas, três homens e uma mulher, foram rapidamente socorridas e encaminhadas para atendimento médico em unidades de saúde da região.

A ocorrência foi registrada na Avenida Governador Mário Covas Júnior, no bairro Jardim Maria Luísa. Após receberem o chamado, equipes da Polícia Militar se deslocaram até o local para prestar assistência. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro Vera Cruz, em Mongaguá, e ao Hospital Regional de Itanhaém.

Relatos indicam que uma das vítimas conseguiu chegar ao PS Vera Cruz por conta própria, enquanto as outras três foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Prefeitura de Mongaguá informou que uma das pessoas feridas apresentava lesões no abdômen e no braço esquerdo; outra tinha perfurações no tórax e também no braço esquerdo; e a condição do terceiro ferido não foi especificada.

O atirador teria fugido do local a pé após realizar os disparos. Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações sobre prisões relacionadas ao caso. O incidente foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Mongaguá, onde as investigações prosseguem.

Este episódio trágico ressalta a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua e levanta questões sobre a segurança pública na região. A comunidade local aguarda desenvolvimentos nas investigações que possam levar à responsabilização do autor dos disparos.