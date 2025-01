Quatro operários ficam feridos em explosão durante obra de bueiro em BH

Quatro trabalhadores ficaram feridos em um acidente ocorrido durante uma intervenção na rede pluvial no bairro Lourdes, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8). O incidente foi provocado por um curto-circuito que afetou a segurança dos operários.

Os feridos são funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura da capital mineira, que realizavam trabalhos em um bueiro na interseção da avenida Álvares Cabral com a rua Espírito Santo. Em nota, o município expressou seu pesar pelo ocorrido e informou que as vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas a unidades de saúde da região.

De acordo com as informações fornecidas pela prefeitura, os operários estavam executando a interligação de duas bocas de lobo, uma medida essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos. O trabalho visava otimizar a drenagem na área, mas acabou resultando em um acidente grave.

Um dos trabalhadores sofreu ferimentos graves e necessitou de intubação pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outros dois operários apresentaram queimaduras e receberam os primeiros atendimentos no local. Um quarto funcionário foi socorrido por pessoas presentes antes da chegada das equipes de emergência. Todos foram levados ao Hospital João XXIII para tratamento.

O Corpo de Bombeiros relatou que o acidente ocorreu quando os trabalhadores utilizavam marteletes para realizar cortes no local. Durante o processo, o equipamento atingiu um cabo elétrico subterrâneo, desencadeando o curto-circuito. O sargento Filipe Miranda explicou que “os operários não perceberam que estavam cavando próximo a um cabeamento de alta tensão que se encontrava mais raso do que o esperado“.

O impacto resultou em uma explosão significativa, gerando um clarão e chamas que causaram as queimaduras nos funcionários. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que seus cabos foram afetados e está monitorando a situação na câmara subterrânea da empresa.

A Cemig ainda informou que suas equipes estão no local avaliando as condições após o acidente e garantiu que não houve interrupção no fornecimento de energia aos clientes da região. Um aviso foi afixado em um poste nas proximidades alertando sobre os riscos associados aos cabos de alta tensão.

A intervenção na rede pluvial é parte de um projeto rotineiro de pequeno porte iniciado nesta quarta-feira, com previsão de conclusão para quinta-feira (9).