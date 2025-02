Quatro estações da CPTM recebem Unidade Móvel LGBTI nesta semana

As estações Piqueri, Vila Aurora, Jaraguá e Dom Bosco da CPTM, recebem a ‘Unidade Móvel LGBTI’ nesta segunda (10/02), terça (11/02), quarta (12/02) e sexta-feira (14/02), respectivamente, com objetivo de oferecer atendimento especializado e informações sobre direitos LGBTI ao público.

As unidades móveis divulgam os serviços de assistência social, jurídica, pedagógica e psicológica e faz encaminhamento, quando necessário, para atendimento no Centro de Cidadania. As ações ocorrem nas áreas externas das estações, das 11h às 16h na segunda, terça e quarta-feira e das 12h às 17h na sexta-feira.

A iniciativa, parceria com o Centro de Cidadania LGBTI da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, gerida pela ONG ACESD, tem a finalidade de ampliar a divulgação de serviços que são oferecidos gratuitamente ao público LGBTQIAPN+ e ações permanentes de combate à homofobia e em favor do respeito à diversidade sexual.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Unidade Móvel LGBTI+

Data: segunda-feira (10)

Local: Estação Piqueri da Linha 7-Rubi da CPTM

Horário: 11h às 16h

Data: terça-feira (11)

Local: Estação Vila Aurora da Linha 7-Rubi da CPTM

Horário: 11h às 16h

Data: quarta-feira (12)

Local: Estação Jaraguá da Linha 7-Rubi da CPTM

Horário: 11h às 16h

Data: sexta-feira (14)

Local: Estação Dom Bosco da Linha 11-Coral da CPTM

Horário: 11h às 16h