Quatro estações da CPTM recebem apresentação de coral natalino

O clima natalino vai tomar conta das estações Dom Bosco, José Bonifácio, Brás e Guaianases da CPTM com a apresentações de coral natalino na segunda-feira (18), terça-feira (19), quinta-feira (21) e sexta-feira (22).

A ação é uma iniciativa do projeto Coral Canto para a Vida, que pretende oferecer momentos de alegria e conforto ao público por meio da música.

Na estação Dom Bosco, a apresentação acontece na segunda-feira (18) e em José Bonifácio na terça-feira (19), em dois horários às 19h30 e às 20h30.

Na estação Brás, os coralistas se apresentam na quinta-feira (21), às 18h e às 19h, e em Guaianases na sexta-feira (22), às 19h30 e às 20h30.

Durante os espetáculos de 30 minutos cada, o público poderá curtir o repertório de canções com temática de amor, confraternização e irmandade, como Dia Feliz, Ouço o convite, Natal para relembrarmos, Dai Glória, Salvação em Jesus Cristo, Agnus Dei com vinde adoraremos e Finale com Hallelujah (Aleluia) de Handel.

Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Apresentação de Coral Natalino

Data: segunda-feira (18)

Local: Estação Dom Bosco (Linha 11-Coral)

Horário: às 19h30 e às 20h30

Data: terça-feira (19)

Local: Estação José Bonifácio (Linha 11-Coral)

Horário: às 19h30 e às 20h30

Data: quinta-feira (21)

Local: Estação Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira)

Horário: às 18h e às 19h

Data: sexta-feira (22)

Local: Estação Guaianases (11-Coral)

Horário: às 19h30 e às 20h30.